Clockwork Revolution позволит менять прошлое, а последствия решений будут догонять игрока спустя время

Новая ролевая игра от ветеранов Fallout из студии inXile Entertainment — Clockwork Revolution — получит систему выбора, в которой последствия решений могут проявляться не сразу, а спустя значительное время. Об этом рассказал геймдиректор Чад Мур.

Ключевой механикой игры станет устройство под названием Хронометр, позволяющее манипулировать временем и изменять события прошлого. Однако такие вмешательства будут иметь далеко идущие последствия: некоторые решения могут повлиять на персонажей и мир лишь спустя часы или даже большие промежутки игрового времени.

По словам разработчиков, изменения затрагивают не только сюжетные развилки, но и членов вашей команды. Вернувшись из путешествий во времени, игрок может обнаружить, что его отряд уже не тот, каким был раньше. При этом в мире присутствуют и другие силы, использующие временные манипуляции для изменения истории в своих интересах.

Создатели подчёркивают, что Clockwork Revolution строится вокруг идеи долгосрочных последствий: часть из них проявляется сразу, а часть «догоняет» игрока гораздо позже, формируя постоянно меняющийся мир, где каждое решение имеет вес.