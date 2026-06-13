inXile показала как будут выглядеть и играться диалоги в стимпанк-RPG Clockwork Revolution

Студия inXile Entertainment представила диалоговую демонстрацию Clockwork Revolution, решив доказать, что их амбициозный стимпанк-долгострой — это не просто очередной BioShock с пушками, а полноценная ролевая игра. Потренироваться в искусстве дипломатии на ПК и Xbox Series X|S геймеры смогут лишь в 2027 году, поэтому пока остается только засматривать до дыр свежие кадры.

Новый видеоролик полностью сосредоточен на демонстрации ролевой системы и нелинейного общения с персонажами. Авторы наглядно показали высокую вариативность: принятые решения, выбранные реплики и прокачанные навыки главного героя напрямую влияют на отношение собеседников, меняют ход выполнения заданий и влекут за собой долгосрочные сюжетные последствия.