inXile заявляет, что Clockwork Revolution станет их самой сложной ролевой игрой на сегодняшний день

Компания inXile Entertainment объявила, что Clockwork Revolution станет самым амбициозным проектом, когда-либо разработанным ветераном Брайаном Фарго, участвовавшим в создании таких культовых франшиз, как Fallout и Wasteland. Во время своего выступления на PC Gaming Show: Most Wanted Фарго без колебаний назвал эту стимпанк-RPG «самой сложной игрой, над которой я когда-либо работал», — важное заявление для человека с более чем 43-летним опытом работы в индустрии.

Между созданием персонажей, которое действительно важно, реакцией и, как вы видели в трейлере, мрачным тоном и чёрным юмором, которые действительно выделяются. И помните, мы показали лишь малую часть мира, механики и безумных персонажей, с которыми вам предстоит встретиться.

Чад Мур, директор Clockwork Revolution, добавил, подчеркнув ключевой элемент, который отличает игру:

Мы усложняем себе задачу, выводя визуальную реакцию на совершенно новый уровень, позволяя игрокам путешествовать в прошлое и переписывать историю посредством внутриигровых решений.

Хотя точной даты выхода пока нет, Фарго повторил, что игра выйдет «в своё время». После выхода Clockwork Revolution будет доступна на Xbox Series X|S, ПК и в каталоге Game Pass с первого дня.