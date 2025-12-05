ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clockwork Revolution TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Стимпанк
7.3 89 оценок

inXile заявляет, что Clockwork Revolution станет их самой сложной ролевой игрой на сегодняшний день

monk70 monk70

Компания inXile Entertainment объявила, что Clockwork Revolution станет самым амбициозным проектом, когда-либо разработанным ветераном Брайаном Фарго, участвовавшим в создании таких культовых франшиз, как Fallout и Wasteland. Во время своего выступления на PC Gaming Show: Most Wanted Фарго без колебаний назвал эту стимпанк-RPG «самой сложной игрой, над которой я когда-либо работал», — важное заявление для человека с более чем 43-летним опытом работы в индустрии.

Между созданием персонажей, которое действительно важно, реакцией и, как вы видели в трейлере, мрачным тоном и чёрным юмором, которые действительно выделяются. И помните, мы показали лишь малую часть мира, механики и безумных персонажей, с которыми вам предстоит встретиться.

Чад Мур, директор Clockwork Revolution, добавил, подчеркнув ключевой элемент, который отличает игру:

Мы усложняем себе задачу, выводя визуальную реакцию на совершенно новый уровень, позволяя игрокам путешествовать в прошлое и переписывать историю посредством внутриигровых решений.

Хотя точной даты выхода пока нет, Фарго повторил, что игра выйдет «в своё время». После выхода Clockwork Revolution будет доступна на Xbox Series X|S, ПК и в каталоге Game Pass с первого дня.

7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
ratte88

Я шизофреник? Всегда думал, что wasteland 2/3 делали кто-то из обсидианов, а оказывается эта студия, лол.
Ну, тогда интересно будет глянуть что там. Да и разрабы не плохого уровня. Отцы фоллычей и вэйстлендов. Тогда ещё больше интересно глянуть.

3
CRAZY rock GAME

Ага, спёрли все идеи у BioShock и хвалятся своим проектом, посмотрим как ваша игра из дерьма выплывет

2
selfreaver

Задирайте нос выше ребятки, всем известно что с такими бывает

ratte88

Я знаю, что с такими как ты бывает тут - им клоунов накидывают целую пачку.

Речь про сложность с технической стороны идёт. Учитывая, что их прошлые игры - относительно простые или дешёвые изометрии и пошаги, то сделать полноценную 3д игру с открытым миром и ролёвкой - дело не лёгкое. Те же обсидианы со своими обосранными абобами / аутер ворлдами этого не смогли сделать.

1
Mad IVIax

Очень-очень хочу, чтобы у ребят все получилось и выпустили годноту! На выставке прям понравилось видео-анонс. Особенно уморительно, как жалко на ее фоне выглядела The Outer Worlds 2😁