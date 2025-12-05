inXile заявляет, что Clockwork Revolution станет их самой сложной ролевой игрой на сегодняшний день

Компания inXile Entertainment объявила, что Clockwork Revolution станет самым амбициозным проектом, когда-либо разработанным ветераном Брайаном Фарго, участвовавшим в создании таких культовых франшиз, как Fallout и Wasteland. Во время своего выступления на PC Gaming Show: Most Wanted Фарго без колебаний назвал эту стимпанк-RPG «самой сложной игрой, над которой я когда-либо работал», — важное заявление для человека с более чем 43-летним опытом работы в индустрии.
Между созданием персонажей, которое действительно важно, реакцией и, как вы видели в трейлере, мрачным тоном и чёрным юмором, которые действительно выделяются. И помните, мы показали лишь малую часть мира, механики и безумных персонажей, с которыми вам предстоит встретиться.
Чад Мур, директор Clockwork Revolution, добавил, подчеркнув ключевой элемент, который отличает игру:
Мы усложняем себе задачу, выводя визуальную реакцию на совершенно новый уровень, позволяя игрокам путешествовать в прошлое и переписывать историю посредством внутриигровых решений.
Хотя точной даты выхода пока нет, Фарго повторил, что игра выйдет «в своё время». После выхода Clockwork Revolution будет доступна на Xbox Series X|S, ПК и в каталоге Game Pass с первого дня.
Я шизофреник? Всегда думал, что wasteland 2/3 делали кто-то из обсидианов, а оказывается эта студия, лол.
Ну, тогда интересно будет глянуть что там. Да и разрабы не плохого уровня. Отцы фоллычей и вэйстлендов. Тогда ещё больше интересно глянуть.
Ага, спёрли все идеи у BioShock и хвалятся своим проектом, посмотрим как ваша игра из дерьма выплывет
Задирайте нос выше ребятки, всем известно что с такими бывает
Я знаю, что с такими как ты бывает тут - им клоунов накидывают целую пачку.
Речь про сложность с технической стороны идёт. Учитывая, что их прошлые игры - относительно простые или дешёвые изометрии и пошаги, то сделать полноценную 3д игру с открытым миром и ролёвкой - дело не лёгкое. Те же обсидианы со своими обосранными абобами / аутер ворлдами этого не смогли сделать.
Очень-очень хочу, чтобы у ребят все получилось и выпустили годноту! На выставке прям понравилось видео-анонс. Особенно уморительно, как жалко на ее фоне выглядела The Outer Worlds 2😁