Каждое ваше слово может стоить жизни: авторы Clockwork Revolution рассказали о ключевых особенностях ролевой игры

inXile Entertainment продолжает раскрывать детали своей амбициозной ролевой игры Clockwork Revolution. В интервью Xbox Wire директор проекта Чад Мур и основатель студии Брайан Фарго рассказали о ключевых особенностях игры: сложных выборах, многоперсональных диалогах и настоящих последствиях каждого решения.

По словам разработчиков, Clockwork Revolution создаётся как духовный наследник классических RPG вроде Arcanum, с замедленным темпом повествования, позволяющим сосредоточиться на атмосфере и драме. «Мы замедляем темп, позволяем разговору дышать и показываем работающие системы», — объясняет Фарго. Он подчёркивает, что игра будет жестокой не только в бою, но и в моральных дилеммах: «Это не просто кинематограф, это глубокая, реактивная ролевая игра, которую мы любим создавать».

Одна из главных фишек проекта — многоперсональные диалоги. Мур объяснил, что в некоторых сценах участвуют сразу несколько персонажей, и выбор, с кем именно вы вступите в разговор, может кардинально изменить ход событий. В одном из примеров из трейлера, выбор разговаривать с персонажем Эрролом, а не с Элфи, приводит к смерти первого — и этот персонаж исчезает из игры насовсем. Такие решения не только влияют на сюжет, но и делают перепрохождение более насыщенным.

Кроме того, Clockwork Revolution предложит игрокам по-настоящему злые варианты реплик — и, по словам Фарго, эти реплики будут «окупаться». «Если вы выбираете злой путь, он должен ощущаться так же мощно, как и добрый. Мы даем игроку возможность действительно играть так, как он хочет», — говорит он.

Новый трейлер, показанный на Xbox Games Showcase 2025, демонстрирует часовой панк-сеттинг, кастомизацию героев и оружия, зрелищные сражения и те самые сложные разговоры, о которых шла речь. Несмотря на всю красоту и стиль, Clockwork Revolution — это не просто визуальное шоу, а игра, в которой каждое ваше решение оставит след.

Проект выйдет на PC и Xbox Series X/S, дата релиза пока неизвестна. Но ясно одно: это будет ролевая игра старой школы — умная, глубокая и беспощадная к последствиям ваших слов.