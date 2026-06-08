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Clockwork Revolution 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Стимпанк
7.3 98 оценок

Microsoft: Clockwork Revolution и Gears of War: E-Day никогда не выйдут на PlayStation

AceTheKing AceTheKing

Microsoft официально подтвердила, что Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution навсегда останутся консольными эксклюзивами Xbox Series X/S.

Речь идёт не о временной эксклюзивности - обе игры никогда не выйдут на PS5 или любых других консолях сторонних производителей. Оценить проекты можно будет исключительно в экосистеме Xbox: на консолях Microsoft или на PC.

Игры, которые мы уже успели анонсировать как мультиплатформенные, сохранят этот статус. При этом в рамках нашей стратегии по возвращению Xbox мы также объявили, что Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution будут консольными эксклюзивами Xbox. Речь не идёт о временной эксклюзивности.

Мы намерены инвестировать в развитие Xbox как консольной платформы и в то же время продолжим расширять присутствие бренда за пределами консолей.

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути отметил, что при анонсе даты релиза Microsoft теперь будет сразу называть все платформы, при этом многопользовательские игры и игры-сервисы продолжат выходить на другие платформы:

"Если мы что-то обещали игрокам, мы это обещание выполним" - Xbox уточнила свою стратегию эксклюзивности
Индустрия
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Комментарии:  44
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Да что вы говорите, зачем мне играть в проходняк если есть BioShock

22
Ответынамоикоментынечитаю

Ответочка... для сосони

21
Антон Патриарх Логвинов

Сонибои в слезах от таких потерь.

13
Nur fi Alzalam

Правильно не стоит консольщиков Сони подшконочных кормить играми, у них есть соевое кинцо, они к этому привыкли, тем более петухи из Insomniac Games приготовили им очередную "вкуснятину" 😆

12
anarhyst737

Значит начали отходить от мультиплатформы... Добрый знак. Глядишь, скоро и от пропихивания радужного мусора с навязанным мультикультурализмом отказываться начнут.

11
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