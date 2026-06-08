Microsoft: Clockwork Revolution и Gears of War: E-Day никогда не выйдут на PlayStation

Microsoft официально подтвердила, что Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution навсегда останутся консольными эксклюзивами Xbox Series X/S.

Речь идёт не о временной эксклюзивности - обе игры никогда не выйдут на PS5 или любых других консолях сторонних производителей. Оценить проекты можно будет исключительно в экосистеме Xbox: на консолях Microsoft или на PC.

Игры, которые мы уже успели анонсировать как мультиплатформенные, сохранят этот статус. При этом в рамках нашей стратегии по возвращению Xbox мы также объявили, что Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution будут консольными эксклюзивами Xbox. Речь не идёт о временной эксклюзивности.



Мы намерены инвестировать в развитие Xbox как консольной платформы и в то же время продолжим расширять присутствие бренда за пределами консолей.

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути отметил, что при анонсе даты релиза Microsoft теперь будет сразу называть все платформы, при этом многопользовательские игры и игры-сервисы продолжат выходить на другие платформы: