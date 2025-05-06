Над амбициозным стимпанк-экшен Clockwork Revolution работает команда опытных разработчиков из 110 человек

Студия inXile entertainment ещё летом 2023 года представила амбициозный ролевой проект Clockwork Revolution — визуально и концептуально вдохновлённый культовой серией BioShock. Несмотря на сильный старт и активное внимание после анонса, с тех пор игра почти не получала новых подробностей. Уже почти два года с момента презентации, а фанаты всё ещё не знают ни точной, ни даже ориентировочной даты выхода.

Однако сегодня разработчики наконец прервали молчание. В свежем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) студия подтвердила, что над проектом трудится команда из примерно 110 человек. Причём разработку возглавляют ветераны жанра: Брайан Фарго (Wasteland), Чад Мур (Arcanum, Vampire: The Masquerade – Bloodlines) и Джейсон Андерсон, стоявший у истоков оригинальных Fallout. Такой состав у руля только укрепляет ожидания игроков, ждущих глубокой и нестандартной RPG.

Всё это может говорить о том, что активная стадия разработки подходит к завершению. Учитывая, что Xbox в этом году готовит масштабную летнюю презентацию, вполне вероятно, что именно там мы увидим новый трейлер Clockwork Revolution, а вместе с ним — и долгожданные детали об игровом процессе и мире.

Что касается даты выхода, можно предположить, что игра может добраться до релиза в первой половине 2026 года — как раз к трёхлетней отметке с момента анонса, если финальная стадия разработки продлится стандартный год-полтора. Причём, несмотря на то что проект создаётся под крылом Xbox, текущая стратегия корпорации предполагает расширение аудитории. Поэтому Clockwork Revolution почти наверняка выйдет не только на ПК и Xbox Series, но и доберётся до PlayStation 5.