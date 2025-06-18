После показа Clockwork Revolution, студия inXile решила поблагодарить фанатов за то, что они спасли ее

После триумфального показа Clockwork Revolution на Xbox Showcase 2025 студия inXile Entertainment выступила с трогательным обращением к поклонникам, поблагодарив их за поддержку — ту самую, которая когда-то буквально спасла студию от закрытия. Игра произвела сильное впечатление на зрителей, но за кулисами этого успеха — долгая история борьбы, риска и надежды.

«Кампания на Kickstarter для Wasteland 2 была последней надеждой, — признался основатель студии Брайан Фарго. — Мы хотели вернуться к созданию ролевых игр, которые по-настоящему любим, и это желание в итоге привело нас в семью Microsoft. Всё это вылилось в Clockwork Revolution.»

В недавно опубликованном видео на YouTube inXile рассказала, как еще десять лет назад находилась на грани краха. По словам Фарго, запуск краудфандинга был отчаянным шагом: «Мы поставили всё на карту. И это изменило всё». Соучредитель Мэтт Финдли добавил, что именно тогда команда осознала: можно делать не то, что проще продать, а то, во что хочется верить.

Президент inXile Крис Кинан поделился личной историей: «Однажды Брайан сказал: "Если всё пойдет плохо — это будет достойный финал. А если сработает — ты возглавишь игру."»

Сегодня inXile уверенно смотрит в будущее. Clockwork Revolution — это не просто новый проект, а символ возрождения, творческой свободы и благодарности тем, кто в свое время поверил в студию.