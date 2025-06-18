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Clockwork Revolution TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Стимпанк
7.2 84 оценки

После показа Clockwork Revolution, студия inXile решила поблагодарить фанатов за то, что они спасли ее

butcher69 butcher69

После триумфального показа Clockwork Revolution на Xbox Showcase 2025 студия inXile Entertainment выступила с трогательным обращением к поклонникам, поблагодарив их за поддержку — ту самую, которая когда-то буквально спасла студию от закрытия. Игра произвела сильное впечатление на зрителей, но за кулисами этого успеха — долгая история борьбы, риска и надежды.

«Кампания на Kickstarter для Wasteland 2 была последней надеждой, — признался основатель студии Брайан Фарго. — Мы хотели вернуться к созданию ролевых игр, которые по-настоящему любим, и это желание в итоге привело нас в семью Microsoft. Всё это вылилось в Clockwork Revolution.»

Clockwork Revolution: все ключевые детали амбициозной стимпанк-RPG от InXile Entertainment

В недавно опубликованном видео на YouTube inXile рассказала, как еще десять лет назад находилась на грани краха. По словам Фарго, запуск краудфандинга был отчаянным шагом: «Мы поставили всё на карту. И это изменило всё». Соучредитель Мэтт Финдли добавил, что именно тогда команда осознала: можно делать не то, что проще продать, а то, во что хочется верить.

Президент inXile Крис Кинан поделился личной историей: «Однажды Брайан сказал: "Если всё пойдет плохо — это будет достойный финал. А если сработает — ты возглавишь игру."»

Сегодня inXile уверенно смотрит в будущее. Clockwork Revolution — это не просто новый проект, а символ возрождения, творческой свободы и благодарности тем, кто в свое время поверил в студию.

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