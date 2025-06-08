Путешествия во времени и эксцентричные герои в геймплейном трейлере стимпанк-RPG Clockwork Revolution

На Xbox Games Showcase inXile Entertainment представила новый, насыщенный геймплейный трейлер своей многообещающей ролевой игры от первого лица — Clockwork Revolution. Эта стимпанк-RPG с путешествиями во времени продолжает привлекать внимание ярким стилем и глубиной проработки мира.
Действие игры разворачивается в викторианском мегаполисе Авалон — месте, где паровые поезда летают над улицами, а богатые промышленники заменяют конечности на изысканные часовые протезы. Но за блеском скрывается тёмная правда: безжалостная леди Айронвуд с помощью машины времени изменила ключевые моменты истории, чтобы увеличить своё богатство, оставив жителей трущоб в нищете.
Игрок берёт на себя роль Морган Ванетт, лидера банды Rotten Row Hooligans, которая решает бросить вызов леди Айронвуд. В центре геймплея — путешествия во времени, которые влияют на сюжет, моральные выборы, и последствия ваших действий. Трейлер демонстрирует создание и настройку персонажей, динамичные сражения, систему диалогов и глубокую кастомизацию оружия.
Разработка игры возглавляют Чад Мур и Джейсон Андерсон, авторы культовой Arcanum. Пока точная дата релиза не объявлена, известно, что Clockwork Revolution выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а также будет доступна в Game Pass. Фанаты могут ожидать уникальный микс стимпанка, RPG и интригующей истории о борьбе с несправедливостью во времени.
Выглядит шикарно, этакая смесь биошок и автоматонов из сиберии. 😉🙂
Не смеши меня биошоком своим. Здесь невооружённым глазом сразу заметен стиль Dishonored.
Вы оба слепы, тут виднеется The Outer Worlds от разработчиков Wasteland
Если честно первый трейлер был лучше и игру ждал лично. Здесь всё скатилось в какую-то клоунаду.
Чтож пора покупать rtx 5050 и i5 12400f для такой игрушки
На вид тут графони года так пятнадцатого... Хотя не сомневаюсь что жрать будет как большинство новых игрух...
и снова без русского языка)
Заглушка стоит так и других нету пока
да у аутер ворлд 2 тоже так думал, уже цена есть,а русского языка так и нет)
Прикольно, получился стимшок с элементами принца персии и фолыча
Выглядит прикольно, хотя я бы предпочёл, чтобы у автоматонов были более механические движения. Фишка со временем интересная. но вот насколько хорошо это будет работать... Да и изменения истории явно будут только сюжетными, а не как хочешь.
А где магия, я не понял?
Смотри внимательно
Куча механик, вопрос лишь в том как уживутся
интересненько механика Timeshiftа
Биошок Инфинит, который у нас дома. Заводная диктаторша, путешествия во времени, чтобы всё исправить, стимпанк-утопия наверху и грязь внизу. Наверняка можно будет менять будущее, выбрав цвет штор в прошлом. Вся оригинальность ушла в дизайн усов и кастомизацию пушек, которая выглядит как нагромождение хлама. Когда кролик с ножом в спине становится главным символом, это уже о многом говорит.
Ладно-ладно, не нужно больше нам ее рекламировать - и так куплю со временем))) "Биошок дома" - это хорошо, а еще один "Биошок" - еще лучше)))
Поумничать ради пишу. Не стимпанк, а клокпанк.