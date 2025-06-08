Путешествия во времени и эксцентричные герои в геймплейном трейлере стимпанк-RPG Clockwork Revolution

На Xbox Games Showcase inXile Entertainment представила новый, насыщенный геймплейный трейлер своей многообещающей ролевой игры от первого лица — Clockwork Revolution. Эта стимпанк-RPG с путешествиями во времени продолжает привлекать внимание ярким стилем и глубиной проработки мира.

Действие игры разворачивается в викторианском мегаполисе Авалон — месте, где паровые поезда летают над улицами, а богатые промышленники заменяют конечности на изысканные часовые протезы. Но за блеском скрывается тёмная правда: безжалостная леди Айронвуд с помощью машины времени изменила ключевые моменты истории, чтобы увеличить своё богатство, оставив жителей трущоб в нищете.

Игрок берёт на себя роль Морган Ванетт, лидера банды Rotten Row Hooligans, которая решает бросить вызов леди Айронвуд. В центре геймплея — путешествия во времени, которые влияют на сюжет, моральные выборы, и последствия ваших действий. Трейлер демонстрирует создание и настройку персонажей, динамичные сражения, систему диалогов и глубокую кастомизацию оружия.

Разработка игры возглавляют Чад Мур и Джейсон Андерсон, авторы культовой Arcanum. Пока точная дата релиза не объявлена, известно, что Clockwork Revolution выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а также будет доступна в Game Pass. Фанаты могут ожидать уникальный микс стимпанка, RPG и интригующей истории о борьбе с несправедливостью во времени.