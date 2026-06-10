Разработчики Clockwork Revolution ответили на критику консольной эксклюзивности игры для Xbox

Студия inXile Entertainment подтвердила, что их грядущая ролевая игра Clockwork Revolution выйдет в 2027 году на PC и консолях Xbox, минуя PlayStation 5. Проект станет консольным эксклюзивом экосистемы Microsoft, что вызвало активные обсуждения среди игрового сообщества в социальных сетях.
Пользователь поинтересовался у разработчиков в социальной сети X, ранее известной как Twitter, почему игра позиционируется одновременно как консольный эксклюзив Xbox и проект для персональных компьютеров. Представители inXile Entertainment пояснили, что формулировка консольного эксклюзива означает отсутствие релиза на других игровых приставках, тогда как версия для PC все еще планируется к выпуску. Игра также будет доступна в сервисе Xbox Game Pass со дня релиза.
Это разъяснение вызвало негативную реакцию со стороны некоторых сторонников платформы PlayStation. Ветвь обсуждения обострилась после комментария пользователя, который предрек студии провал продаж из-за пропуска платформы Sony и последующие увольнения сотрудников. В ответ на это официальный аккаунт inXile Entertainment опубликовал мем без сопроводительного текста, что вызвало широкую поддержку со стороны других участников дискуссии и привело к массовой критике автора первоначального сообщения.
Многие участники обсуждения указали на то, что увольнения сотрудников чаще происходят в других студиях, и привели в пример недавние релизы для PlayStation 5. В комментариях упомянули шутер Saros от студии Housemarque, продажи которого, по неофициальным оценкам, составили около 300 000 копий, а также другие проекты, такие как Concord и Marathon. Игроки призвали не желать разработчикам потери работы из-за платформенных предпочтений и посоветовали приобрести Xbox или PC для прохождения интересующих проектов.
Релиз Clockwork Revolution запланирован на 2027 год. Проект представляет собой ролевую игру с видом от 1 лица в сеттинге стимпанка, где важную роль играют путешествия во времени и изменение прошлого для влияния на будущее мегаполиса под названием Авалон.
Как игра от сони выходит только на плейстейшен, то игроки этой платформы прям злорадствуют. Но как игра выходит не на плейстейшен, то прям резко переобуваются и лицемерно кричат, что эксклюзивность это плохо.
Сони взрастила токсичное комьюнити,которые питаются тщеславием на форумах, посредством эксклюзивных игр и считают себя лучше других,теперь эти так называемые "геймеры" недовольны эксклюзивами на другой платформе? Sасите сонибои.)
Ну чел сказал, что студия немного потеряет денег и её сотрудники пойдут работать в McDonald's.
Я частично согласен. Если не выпускать игру на Playstation, то они не получат весьма большой кусок денег. Это логично. Но кто побежит покупать XBOX ради этой игры? Пара человек. Это не что-то уровня Forza или CoD, так что делать эту игру эксклюзивом странная идея.
Я вообще не понимаю приколов с эксклюзивами. Все игры должны быть доступны везде.
Кстати говоря, я порой тоже желаю провала студиям. Всё ещё в ожидании закрытия того же Marathon. Или вот другой пример - новая студия, которая работает над Exodus, не получит денег от игроков СНГ из-за отсутствия русского языка. Сверхразумное решение для молодой студии без особых финансов - игнор языка из топ-3 Steam.
Красавцы, так и надо отвечать подобным ретардам)