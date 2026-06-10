Разработчики Clockwork Revolution ответили на критику консольной эксклюзивности игры для Xbox

Студия inXile Entertainment подтвердила, что их грядущая ролевая игра Clockwork Revolution выйдет в 2027 году на PC и консолях Xbox, минуя PlayStation 5. Проект станет консольным эксклюзивом экосистемы Microsoft, что вызвало активные обсуждения среди игрового сообщества в социальных сетях.

Пользователь поинтересовался у разработчиков в социальной сети X, ранее известной как Twitter, почему игра позиционируется одновременно как консольный эксклюзив Xbox и проект для персональных компьютеров. Представители inXile Entertainment пояснили, что формулировка консольного эксклюзива означает отсутствие релиза на других игровых приставках, тогда как версия для PC все еще планируется к выпуску. Игра также будет доступна в сервисе Xbox Game Pass со дня релиза.

Это разъяснение вызвало негативную реакцию со стороны некоторых сторонников платформы PlayStation. Ветвь обсуждения обострилась после комментария пользователя, который предрек студии провал продаж из-за пропуска платформы Sony и последующие увольнения сотрудников. В ответ на это официальный аккаунт inXile Entertainment опубликовал мем без сопроводительного текста, что вызвало широкую поддержку со стороны других участников дискуссии и привело к массовой критике автора первоначального сообщения.

Многие участники обсуждения указали на то, что увольнения сотрудников чаще происходят в других студиях, и привели в пример недавние релизы для PlayStation 5. В комментариях упомянули шутер Saros от студии Housemarque, продажи которого, по неофициальным оценкам, составили около 300 000 копий, а также другие проекты, такие как Concord и Marathon. Игроки призвали не желать разработчикам потери работы из-за платформенных предпочтений и посоветовали приобрести Xbox или PC для прохождения интересующих проектов.

Релиз Clockwork Revolution запланирован на 2027 год. Проект представляет собой ролевую игру с видом от 1 лица в сеттинге стимпанка, где важную роль играют путешествия во времени и изменение прошлого для влияния на будущее мегаполиса под названием Авалон.