Режиссёр Clockwork Revolution рассказал о бандитском прошлом героя и глубокой реактивности мира

Пока фанаты BioShock томятся в ожидании новой части, студия inXile Entertainment продолжает подогревать интерес к своему стимпанк-шутеру, который многие уже заочно окрестили духовным наследником Infinite. Геймдиректор Чад Мур в свежем интервью поделился новыми подробностями о том, как именно путешествия во времени повлияют на игровой процесс и почему выборы здесь — это не просто строчки в диалогах.

Стало известно имя и бэкграунд протагониста или протагонистки, так как персонаж настраиваемый. Игрокам предстоит вжиться в роль Моргана Ванетта, члена банды «Хулиганы Гнилого Ряда». В жестоком мире города Авалон действует простое правило: «У тебя либо есть банда за спиной, либо нож в ней». Однако обычные криминальные разборки уходят на второй план, когда герой получает перчатку, способную манипулировать временем, чтобы бросить вызов главному злодею — леди Айронвуд.

Чад Мур подчеркивает, что главным приоритетом команды является создание ощущения, что мир живой и чутко реагирует на действия игрока.

Самое главное для нас — это глубина визуальной реактивности. Когда вы возвращаетесь в прошлое в Clockwork Revolution и меняете что-то, вы не просто открываете новую ветку сюжета; вы возвращаетесь в настоящее, которое физически перестроилось вокруг вашего выбора. Авалон был создан вручную так, чтобы отражать эти изменения неожиданными и заслуженными способами. Мир реагирует на то, что вы сделали, так, как вы не увидите во многих других играх.

— объясняет Мур

Геймдиректор также отметил, что игра предложит «мрачное чувство юмора», систему крафта оружия и прокачку гаджетов.

Ранее глава студии Брайан Фарго уже заявлял, что масштаб этого проекта несопоставим с прошлыми работами inXile. Подробнее о том, почему авторы называют игру самой сложной в своей истории, читайте в нашем прошлом материале:

У Clockwork Revolution пока нет точной даты выхода. Учитывая график релизов Xbox на начало 2026 год, выхода игры вряд ли стоит ждать раньше лета. На старте проект будет доступен на Xbox Series X|S и ПК. Впрочем, принимая во внимание текущую стратегию Microsoft, высока вероятность, что со временем игра заглянет и на PlayStation 5.