Согласно резюме актера, Clockwork Revolution, Ace Combat 8, Squadron 42 и следующая игра Gearbox выйдут к 2025 году

Зоркие глаза читателей Reddit обнаружили в резюме одного актера потенциальные сроки выхода нескольких игр, включая Clockwork Revolution, Ace Combat 8 и Squadron 42.

Это очень занятой актер в игровом мире за последние несколько лет, который в том или ином качестве появился в таких играх, как Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Enlisted, Crossfire X, Chernobylite, The Dark Pictures: Дьявол во мне", Sea of Thieves, Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed, Wo Long: Fallen Dynasty, War Thunder, Warhaven, Undecember, Ready or Not, PAYDAY 3, Front Mission 1st: Remake, Fallout 76: Atlantic City, Diablo Immortal, Devil May Cry: Peak of Combat, Atomic Heart, Alien: Dark Descent и Warhammer 40K: Rogue Trader. Он также работает над такими грядущими играми, как The Division: Resurgence, World of Warcraft: The War Within, Age of Mythology Retold, ремейком The House of the Dead 2 и каким-то расширением для Hearthstone.

Однако самые интересные упоминания касаются игр следующего года, начиная с ролевой стимпанк-игры от первого лица Clockwork Revolution от inXile. В игре, релиз которой запланирован на 2025 год, актер играет "Smudger /Zealot". Ни inXile, ни Microsoft пока что не называют сроки релиза. Хотя игра не была представлена на Xbox Games Showcase на прошлой неделе, на прошлогоднем мероприятии она появилась с реальным геймплеем, а не просто в виде трейлера. Более того, по слухам, Microsoft могла придержать некоторые игры для gamescom. Если это так, то до официального подтверждения того, что Clockwork Revolution выйдет в следующем году, осталось всего пару месяцев.

В список 2025 года актера также входит Ace Combat 8 от Bandai Namco, где он сыграет "Cope /Cargo Pilot". Японское издательство сообщило в 2021 году, что работает над новой частью долгоиграющей серии летных экшенов, хотя на данный момент у нас нет никаких других подробностей.

Еще один большой сюрприз - "Star Citizen", где он играет персонажа по имени "Джимми", выход которого запланирован на 2025 год. Скорее всего, актер имеет в виду Squadron 42, поскольку вероятность полноценного запуска однопользовательской кампании в следующем году гораздо выше, чем режима постоянной вселенной. Как вы, возможно, помните, Squadron 42 была полностью готова и находилась в режиме полировки с октября прошлого года. Кроме того, в разработке у Gearbox находится проект под кодовым названием Oahu. Правда, неясно, идет ли речь о Borderlands 4.

Список 2025 года завершают Fable 4 от Playground Games, The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 от Supermassive Games, Daemon X Machina: Titanic Scion от Marvelous, 63 Days - Warsaw Uprising от Destructive Creations, Echoes of the End от Myrkur Games, проект под кодовым названием Mayhem от Anshar Studios (Gamedec) и Infinitesimals от Cubit Studios.