Стильный трейлер Clockwork Revolution знакомит с эксцентричными персонажами игры

На Xbox Games Showcase 2026 создатели Wasteland 3 поделилась подробностями своего долгожданного амбициозного проекта — ролевого стимпанк-экшена Clockwork Revolution. После продолжительного молчания авторы выкатили впечатляющий геймплейный трейлер под названием "The Heist" («Ограбление»), проливающий свет на завязку основной сюжетной линии и главных героев будущей кампании.
Если прошлые тизеры интриговали лишь внешним видом викторианских улиц и полетами во времени, новый показ сместил акцент в сторону уморительного нарратива и знакомства с персонажами. Сюжет видео построен по лекалам отличных криминальных комедий от Гая Ричи: эксцентричные герои, динамичные склейки, резкие колкие диалоги и весьма пестрая банда собираются, чтобы провернуть грандиозный грабеж, а заодно знакомят нас с такими колоритными бандитами, как «Анна Грёбаная Барроу».
Ограбление идет катастрофически не по плану. Героя внезапно отбрасывает сквозь годы назад, и он обнаруживает, что все временные линии его дома — гигантского города Авалона — искусственно стерты и переписаны беспощадным диктатором Леди Айронвуд. Игроку предстоит перемещаться между эпохами на 25 лет взад-вперед с помощью загадочного гаджета хронометра, изменяя факты прошлого ради того, чтобы ограбление увенчалось триумфом, а история приняла иной вид.
Несмотря на глубокую ролевую направленность в управлении отрезками времени и выборами, геймплейно ролик 100% закрепил уверенность в одном факте: по духу, атмосфере стрельбы от первого лица, управлению способностями, графической гамме и нахождению аудио-артефактов, перед нами вырисовывается практически идеальный, аутентичный духовный наследник классической BioShock Infinite, но на современных графических рейльсах Unreal Engine 5.
К сожалению, вожделенную многими дату 2026 года для данного приключения создателям придется сдвинуть. Официальный релиз Clockwork Revolution назначен студией на 2027 год. Игра получила подтвержденный статус "консольного эксклюзива Xbox" — это означает, что стимпанк-ограбление выйдет исключительно в экосистеме платформ Microsoft: на приставках Xbox Series X|S и для ПК.
Очередная топорная woke пропаганда
Выглядит феноменально круто. Стиль как у биошока на стероидах с кучей сарказма и цинизма. Понравилось больше гирь, отличный экз
Боже, каждая новая баба страшнее предыдущей...
Все бы круто, но на женщин болт положили явно не так как надо
Такой должна была быть The Outer Worlds, в это можно поиграть, тем более в геймпасе будет.