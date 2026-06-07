Стильный трейлер Clockwork Revolution знакомит с эксцентричными персонажами игры

На Xbox Games Showcase 2026 создатели Wasteland 3 поделилась подробностями своего долгожданного амбициозного проекта — ролевого стимпанк-экшена Clockwork Revolution. После продолжительного молчания авторы выкатили впечатляющий геймплейный трейлер под названием "The Heist" («Ограбление»), проливающий свет на завязку основной сюжетной линии и главных героев будущей кампании.

Если прошлые тизеры интриговали лишь внешним видом викторианских улиц и полетами во времени, новый показ сместил акцент в сторону уморительного нарратива и знакомства с персонажами. Сюжет видео построен по лекалам отличных криминальных комедий от Гая Ричи: эксцентричные герои, динамичные склейки, резкие колкие диалоги и весьма пестрая банда собираются, чтобы провернуть грандиозный грабеж, а заодно знакомят нас с такими колоритными бандитами, как «Анна Грёбаная Барроу».

Ограбление идет катастрофически не по плану. Героя внезапно отбрасывает сквозь годы назад, и он обнаруживает, что все временные линии его дома — гигантского города Авалона — искусственно стерты и переписаны беспощадным диктатором Леди Айронвуд. Игроку предстоит перемещаться между эпохами на 25 лет взад-вперед с помощью загадочного гаджета хронометра, изменяя факты прошлого ради того, чтобы ограбление увенчалось триумфом, а история приняла иной вид.

Несмотря на глубокую ролевую направленность в управлении отрезками времени и выборами, геймплейно ролик 100% закрепил уверенность в одном факте: по духу, атмосфере стрельбы от первого лица, управлению способностями, графической гамме и нахождению аудио-артефактов, перед нами вырисовывается практически идеальный, аутентичный духовный наследник классической BioShock Infinite, но на современных графических рейльсах Unreal Engine 5.

К сожалению, вожделенную многими дату 2026 года для данного приключения создателям придется сдвинуть. Официальный релиз Clockwork Revolution назначен студией на 2027 год. Игра получила подтвержденный статус "консольного эксклюзива Xbox" — это означает, что стимпанк-ограбление выйдет исключительно в экосистеме платформ Microsoft: на приставках Xbox Series X|S и для ПК.