В офисе разработчиков Wasteland и Clockwork Revolution произошла стрельба

В офисе студии inXile Entertainment в городе Тастин, штат Калифорния, произошла стрельба. Несколько пуль попали в здание, однако никто из сотрудников не пострадал. В Microsoft подтвердили, что поддерживают команду разработчиков и взаимодействуют с правоохранительными органами.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл днём 11 ноября. Представитель студии сообщил изданию Aftermath, что сотрудники рады тому, что обошлось без физических травм. Сейчас главным приоритетом компании остаётся безопасность и поддержка команды.

Сержант полиции Тастина Кристофер Петерсон рассказал, что прибывшие на место сотрудники обнаружили несколько гильз и зафиксировали обстоятельства происшествия. Утром 13 ноября полиция задержала подозреваемого. При этом расследование продолжается: правоохранителям ещё предстоит установить мотивы стрельбы и выяснить, почему здание студии стало целью нападения.

inXile Entertainment принадлежит Microsoft и известна по серии ролевых игр Wasteland. Сейчас студия также работает над Clockwork Revolution - ролевым экшеном в стилистике стимпанка с механиками управления временем. Выход игры запланирован на 2027 год.

Microsoft заявила, что продолжит оказывать сотрудникам необходимую поддержку, пока полиция разбирается в произошедшем. Дополнительные подробности о подозреваемом и возможных причинах нападения пока не раскрываются.