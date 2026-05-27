В сети появился список анонсов на летней Xbox Showcase, там наконец-то вспомнят про Clockwork Revolution

С момента первого масштабного анонса стимпанк-RPG Clockwork Revolution от inXile Entertainment практически полностью пропала с радаров крупных презентаций Xbox. Долгое время разработчики намеренно избегали участия в громких шоукейсах компании, предпочитая лишь изредка приоткрывать некоторые детали амбициозного проекта в формате коротких интервью. Совсем недавно, к примеру, режиссер игры вскользь рассказал о бандитском прошлом главного героя и глубокой реактивности местного мира.

Молчание вокруг Clockwork Revolution, похоже, официально подошло к концу. Внимательные пользователи на Reddit зафиксировали нетипичную активность во внутренней структуре магазина Microsoft. В приложении Xbox в разделе «Скоро появятся в Game Pass» внезапно была загружена целая партия скрытых слотов со статусом релизов TBA. Инсайдеры отмечают, что компания ранее не практиковала подобные массовые обновления. В комьюнити уверены на 100%: этот бэкенд-список напрямую относится к предстоящей масштабной трансляции Xbox Games Showcase 2026, и именно там представленные игры получат новые трейлеры и другие важные анонсы.

Согласно утекшим в сеть данным, на мероприятии, помимо горячо ожидаемой Clockwork Revolution, также попали следующие тайтлы:

Новый трейлер перезапуск ролевой игры Fable;

Дату выхода Resonance: A Plague Tale Legacy;

Долгострой-симулятор волшебной школы Witchbrook;

Свежий трейлер симулятора диктатора Tropico 7;

Игры Armatus и There Are No Ghosts at the Grand.

Инсайдеры подчеркивают, что этот список не является полным и отражает лишь те позиции, которые готовятся к скорому релизу по подписке Xbox Game Pass.

Напомним, что ежегодная презентация Xbox Games Showcase 2026 пройдет совсем скоро — 7 июня. На текущий момент Microsoft официально подтвердила лишь одну крупную звезду вечера: сразу после основной выставки нас ждет расширенное специальное шоу Xbox Direct, которое будет целиком посвящено сюжету, лору и новому геймплею боевика Gears of War: E-Day.