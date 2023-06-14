Xbox очень хочет, чтобы вы знали, что Clockwork Revolution создается разработчиками одной из лучших cRPG в мире ©

Clockwork Revolution от inXile произвела большое впечатление на Xbox Games Showcase, и не только из-за своего сходства с BioShock Infinite. Microsoft очень, очень хочет, чтобы вы знали, что над этой игрой работают разработчики, создавшие Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura.



Услышать название Arcanum в 2023 году будет чрезвычайно интересно крайне малому проценту людей, читающих эту статью, но, честно говоря, именно в этом и заключается вся прелесть того, как упорно Xbox связывает игру с Clockwork Revolution. "Создатели Wasteland и Arcanum привозят невероятную стимпанковую ролевую игру, меняющую время, на Xbox Series X|S и ПК", - так было сказано в блоге Xbox после недавней демонстрации.



В другом блоге, посвященном Clockwork Revolution, говорится, что "проект возглавляют игровой директор Чад Мур и главный дизайнер Джейсон Андерсон, которые, как оказалось, создали одну из величайших стимпанковых ролевых игр всех времен - Arcanum". Вице-президент по маркетингу Xbox Аарон Гринберг повторил эту фразу в своем твите.

Первоначально выпущенная в 2001 году, Arcanum была изометрической ролевой игрой в стиле таких классических игр, как Baldur's Gate и Fallout, но с уникальным стимпанковским сеттингом. Игра получила положительные отзывы и многочисленные награды, и по сей день остается любимой среди преданных поклонников компьютерных ролевых игр, но по какой-то причине она так и не завоевала того почитания, которое было присуще ее не менее известным современникам.



Clockwork Revolution, безусловно, опирается на стимпанк-эстетику Arcanum, хотя ее геймплей от первого лица больше похож на BioShock или Dishonored, поскольку вы используете комбинацию оружия и сверхъестественных способностей для борьбы с множеством врагов, включая гигантских автоматонов. Однако официально игра заявлена как "ролевая игра от первого лица", так что, возможно, ради трейлера здесь переборщили с экшеном.