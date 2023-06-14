Xbox очень хочет, чтобы вы знали, что Clockwork Revolution создается разработчиками одной из лучших cRPG в мире

Clockwork Revolution от inXile произвела большое впечатление на Xbox Games Showcase, и не только из-за своего сходства с BioShock Infinite. Microsoft очень, очень хочет, чтобы вы знали, что над этой игрой работают разработчики, создавшие Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura.
Услышать название Arcanum в 2023 году будет чрезвычайно интересно крайне малому проценту людей, читающих эту статью, но, честно говоря, именно в этом и заключается вся прелесть того, как упорно Xbox связывает игру с Clockwork Revolution. "Создатели Wasteland и Arcanum привозят невероятную стимпанковую ролевую игру, меняющую время, на Xbox Series X|S и ПК", - так было сказано в блоге Xbox после недавней демонстрации.
В другом блоге, посвященном Clockwork Revolution, говорится, что "проект возглавляют игровой директор Чад Мур и главный дизайнер Джейсон Андерсон, которые, как оказалось, создали одну из величайших стимпанковых ролевых игр всех времен - Arcanum". Вице-президент по маркетингу Xbox Аарон Гринберг повторил эту фразу в своем твите.
Первоначально выпущенная в 2001 году, Arcanum была изометрической ролевой игрой в стиле таких классических игр, как Baldur's Gate и Fallout, но с уникальным стимпанковским сеттингом. Игра получила положительные отзывы и многочисленные награды, и по сей день остается любимой среди преданных поклонников компьютерных ролевых игр, но по какой-то причине она так и не завоевала того почитания, которое было присуще ее не менее известным современникам.
Clockwork Revolution, безусловно, опирается на стимпанк-эстетику Arcanum, хотя ее геймплей от первого лица больше похож на BioShock или Dishonored, поскольку вы используете комбинацию оружия и сверхъестественных способностей для борьбы с множеством врагов, включая гигантских автоматонов. Однако официально игра заявлена как "ролевая игра от первого лица", так что, возможно, ради трейлера здесь переборщили с экшеном.
Звучит так, словно майки хотят выкупить активижен только из-за прав на Арканум
Да Фил даже не скрывает, что ему Майки нужны из-за мобилок и старых IP. Тот же Hexen, который на футболке был.
ну я лично только рад если это так, хз почему активижен столько франшиз тупо хранит на полке, когда можно было их реализовать
Решили идти по протоптанной дорожке. CoD приносит стабильно и уверенно, никаких рисков. С другими франшизами уже будут риски. Activision такие Activision.
Я вообще удивлен, что Crash'а вернули. Может, если сделку с майками таки оформят, то вернут и старые франшизы. У Activision еще шикарная серия SWAT. Я бы лично хотел удиветь перезапуск, но в духе старых частей. На рынке хороших подобных игр почти нет, а Ubi превратили свою Rainbow Six в сервисную дрочильню, которая когда-то была хорошей, а сейчас скатилась. Я про Siege, если что. Про карантин или как там оно вообще молчу)