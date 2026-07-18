"Я это ненавижу": создатель Clockwork Revolution обещает полезных компаньонов без надоедливых подсказок

В Clockwork Revolution не будет компаньона, из-за которого вам захочется выключить игру на полпути. Брайан Фарго, основатель inXile Entertainment, продюсер и глава студии, ясно дал это понять после получения вопросов от сообщества по этому поводу.

Мне задавали вопросы о компаньоне в Clockwork Revolution. Можете быть уверены: я НЕНАВИЖУ компаньонов, которые указывают на очевидное, потому что считают игроков глупыми. Наш компаньон говорит только тогда, когда знают что-то, чего вы никак не можете знать, или когда ему есть сказать что-то действительно смешное. Он намеренно редко говорит.

Это утверждение прозвучало в удачное время. Раздражающие компаньоны — старая проблема в играх: в The Legend of Zelda есть печально известный Нави, а совсем недавно Metroid Prime 4: Beyond подверглась критике за присутствие компаньона Майлза Маккензи. Постоянное ведение игрока за руку — один из самых распространённых источников раздражения в современных играх.

Фарго пошел дальше и объяснил происхождение этой позиции. В ответ на замечание фаната о том, что он «устал» от коллег, которые раскрывают спойлеры и объясняют очевидные вещи, ветеран ответил прямо:

Моя философия восходит к 80-м. Даже когда аудитория была действительно моложе, чем сегодня, мы всегда относились к ней разумно, и никогда об этом не жалели.

Это заявление также объясняет, почему старые игры часто воспринимаются как более «сложные»: они просто не вели игрока за руку. Не было NPC, выкрикивающего решение каждой головоломки.

Clockwork Revolution запланирована к выходу в 2027 году на ПК и Xbox Series. Подтверждено, что игра вернётся в число эксклюзивов Xbox, а это значит, что на PS5 она не выйдет.