Clone Drone in the Danger Zone 16.03.2017
Экшен, Инди, От третьего лица
8.7 130 оценок

Исправление работы серверов и другие правки в свежем хотфиксе для Clone Drone in the Danger Zone

Ske1tx Ske1tx

Привет, люди!

Мы усердно работаем над исправлением как игры, так и серверов. Вот список исправленных ошибок:

Игра:

  • Невидимые враги — исправлено множество ошибок, вызывавших их появление, и добавлена ​​логика автоматического уничтожения.
  • Фиксированное размещение огня на удочке и пикниковом молотке
  • Больше не воспроизводит эмоцию при настройке оружия.
  • Локализованный текст об оружии
  • Исправлено достижение "Это не кооперативная игра".
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой ездовые животные не очищались при проигрыше и между уровнями.
  • Кнопка «Получить больше» в меню настроек [бесконечные уровни мастерской] открывается в оверлее Steam, а не в веб-браузере.
  • Отслеживаемые ездовые животные, поэтому их характеристики сохраняются при перезагрузке сохранения.

Серверы:

  • Динамическая регулировка мощности серверов — теперь серверы будут запускаться и отключаться в зависимости от спроса.
  • Исправлена ​​ошибка сервера, приводившая к отключению игрока во время езды на чём-либо.

Спасибо за ваше терпение! Если вы «увидите» ещё каких-либо невидимых врагов, сообщите нам об этом в Discord или по электронной почте!

Команда Doborog

Ske1tx

Сразу скажу что я хз что за "ездовые животные" в переводе