Исправление работы серверов и другие правки в свежем хотфиксе для Clone Drone in the Danger Zone

Привет, люди!

Мы усердно работаем над исправлением как игры, так и серверов. Вот список исправленных ошибок:

Игра:

Невидимые враги — исправлено множество ошибок, вызывавших их появление, и добавлена ​​логика автоматического уничтожения.

Фиксированное размещение огня на удочке и пикниковом молотке

Больше не воспроизводит эмоцию при настройке оружия.

Локализованный текст об оружии

Исправлено достижение "Это не кооперативная игра".

Исправлена ​​ошибка, из-за которой ездовые животные не очищались при проигрыше и между уровнями.

Кнопка «Получить больше» в меню настроек [бесконечные уровни мастерской] открывается в оверлее Steam, а не в веб-браузере.

Отслеживаемые ездовые животные, поэтому их характеристики сохраняются при перезагрузке сохранения.

Серверы:

Динамическая регулировка мощности серверов — теперь серверы будут запускаться и отключаться в зависимости от спроса.

Исправлена ​​ошибка сервера, приводившая к отключению игрока во время езды на чём-либо.

Спасибо за ваше терпение! Если вы «увидите» ещё каких-либо невидимых врагов, сообщите нам об этом в Discord или по электронной почте!

Команда Doborog