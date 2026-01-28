Исправление работы серверов и другие правки в свежем хотфиксе для Clone Drone in the Danger Zone

Привет, люди!
Мы усердно работаем над исправлением как игры, так и серверов. Вот список исправленных ошибок:
Игра:
- Невидимые враги — исправлено множество ошибок, вызывавших их появление, и добавлена логика автоматического уничтожения.
- Фиксированное размещение огня на удочке и пикниковом молотке
- Больше не воспроизводит эмоцию при настройке оружия.
- Локализованный текст об оружии
- Исправлено достижение "Это не кооперативная игра".
- Исправлена ошибка, из-за которой ездовые животные не очищались при проигрыше и между уровнями.
- Кнопка «Получить больше» в меню настроек [бесконечные уровни мастерской] открывается в оверлее Steam, а не в веб-браузере.
- Отслеживаемые ездовые животные, поэтому их характеристики сохраняются при перезагрузке сохранения.
Серверы:
- Динамическая регулировка мощности серверов — теперь серверы будут запускаться и отключаться в зависимости от спроса.
- Исправлена ошибка сервера, приводившая к отключению игрока во время езды на чём-либо.
Спасибо за ваше терпение! Если вы «увидите» ещё каких-либо невидимых врагов, сообщите нам об этом в Discord или по электронной почте!
Команда Doborog
Сразу скажу что я хз что за "ездовые животные" в переводе