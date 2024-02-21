Close to the Sun совсем скоро получит профессиональную русскую озвучку от GamesVoice

Студия GamesVoice объявила о возобновлении работу над русской озвучкой игры Close to the Sun. Проект был представлен более четырёх лет назад на мероприятии VoiceCon, но по ряду причин он так и не был завершен: производство было свёрнуто, а имеющиеся наработки были уничтожены.

Новая версия, созданная с нуля, не должна повторить судьбу предшественницы — весь звук уже записан, тестирование подходит к концу, выход состоится до конца этого месяца

Close to the Sun вышла 2 мая 2019 года.