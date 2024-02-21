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Close to the Sun 02.05.2019
Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Стимпанк
6.4 86 оценок

Close to the Sun совсем скоро получит профессиональную русскую озвучку от GamesVoice

butcher69
Новости

Студия GamesVoice объявила о возобновлении работу над русской озвучкой игры Close to the Sun. Проект был представлен более четырёх лет назад на мероприятии VoiceCon, но по ряду причин он так и не был завершен: производство было свёрнуто, а имеющиеся наработки были уничтожены.

Новая версия, созданная с нуля, не должна повторить судьбу предшественницы — весь звук уже записан, тестирование подходит к концу, выход состоится до конца этого месяца

Close to the Sun вышла 2 мая 2019 года.

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