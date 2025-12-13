На PlayStation 5 впервые запустили игру через сторонний эмулятор PS3

Библиотека игр на консоли текущего поколения от Sony пополнилась необычным релизом. Студия RedoApps выпустила платформер Cloudberry Kingdom, который включает в себя версию, работающую через специально разработанный эмулятор PlayStation 3. Это первый случай коммерческого использования подобной технологии на PlayStation 5.

Разработчики из RedoApps потратили последние 2 года на создание собственного движка под названием RedoEngine. Представитель студии Саид Махмуд Алави пояснил, что их разработка не имеет ничего общего с известным эмулятором RPCS3. В отличие от проекта с открытым исходным кодом, который развивается сообществом более десяти лет, RedoEngine создавался с коммерческой целью. Команда выбрала путь высокоуровневой эмуляции (HLE), что позволяет воспроизводить поведение оригинального железа без необходимости точного копирования каждого аппаратного компонента.

Главной технической сложностью при работе с архитектурой PlayStation 3 остаются специфические процессорные блоки SPU. Авторы эмулятора признали, что для крупных AAA проектов это может стать настоящим кошмаром. Чтобы решить проблему производительности, они используют гибридный подход: сложные функции SPU заменяются на нативные реализации консоли. В случае с Cloudberry Kingdom использование SPU было ограничено декодированием аудио и видео, поэтому для релиза эти функции были перехвачены и заменены, а сама эмуляция SPU отключена.

При покупке игры пользователи получают доступ к нативным версиям для PS4 и PS5, а также к изданию PlayStation 3 Edition. При запуске последней версии игрокам демонстрируется схема управления, объясняющая, как кнопки оригинального DualShock 3 адаптированы под контроллер DualSense. Эмулированная версия работает в разрешении 1080p, как и оригинал, в то время как нативная версия для PS5 поддерживает 4K. Дополнительно в эмулятор встроена функция сохранения состояния RedoStates, аналогичная той, что Sony использует в своих классических играх.

В настоящее время технология протестирована на десяти различных проектах, варьирующихся от инди до игр среднего бюджета. Разработчики отметили, что пока не готовы называть конкретные тайтлы, чтобы не вызывать недовольства издателей. В планах студии начать с адаптации небольших инди-игр эпохи PS3, но в перспективе они надеются вернуть и крупные хиты, хотя признают, что работа с высокобюджетными играми будет крайне сложной задачей. Выпуск эмулятора на других платформах, таких как Switch или мобильные устройства, команда исключила.