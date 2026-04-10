CloverPit получила DLC Unholy Fusion и крупное обновление 1.4 с таблицами лидеров

Издатель Future Friends Games и студия Panik Arcade выпустили дополнение Unholy Fusion и обновление 1.4 для CloverPit. DLC уже доступно по цене $2,99 и заметно расширяет возможности мрачного рогалик-хоррора.

Главной новинкой стала «Хирургическая машина» — гротескный механизм, позволяющий объединять амулеты в более мощные комбинации. Игрокам доступны 30 уникальных слияний, 10 новых амулетов, а также дополнительные модификаторы и способности, меняющие привычные билды. В игру добавлены новые карты памяти, усиливающие вариативность прохождения, и даже секретная концовка.

Одновременно с релизом DLC вышло бесплатное обновление 1.4 для всех владельцев CloverPit. Оно вводит онлайн-таблицы лидеров, позволяя соревноваться с другими игроками и отслеживать собственные результаты.

С выходом Unholy Fusion игра делает упор на эксперименты со сборками и рискованные стратегии, предлагая ещё больше способов «сломать» систему и выжить в кошмарной реальности.