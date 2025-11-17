CloverPit пробил миллион копий и получил хардкорный режим - Panik Arcade празднует, но не расслабляется

Жутковатый рогалик CloverPit, в котором игроки испытывают судьбу за проклятым игровым автоматом в мрачном подвале, неожиданно стал хитом. Студия Panik Arcade сообщила, что игра разошлась тиражом в миллион копий с момента релиза в конце сентября — внушительный результат для инди-проекта. «Мы в настоящем шоке и глубоко благодарны всем, кто поддержал нас в этом безумном путешествии», — написали разработчики в посте Steam.

Однако празднование успеха не ограничилось словами благодарности: вместе с объявлением Panik Arcade выпустила крупное обновление, добавившее в CloverPit новый, по-настоящему хардкорный режим. Он открывается после первой победы в забеге с модифицирующей правила «картой памяти». Игрокам предлагают пройти этот забег повторно, но уже с удвоенной целью — и получить особую награду, если удастся выдержать новый уровень давления.

Кроме того, обновление затрагивает баланс: переработан целый набор чармов и предметов, чтобы игра стала честнее и динамичнее. Разработчики ослабили сигареты, повышавшие стоимости символов, и CloverPot, который слишком часто ломал баланс. Существенные изменения коснулись и чарма «Песочные часы», который ранее был «самой бесполезной вещью во вселенной». Теперь он усиливает множители символов и паттернов по очереди после каждого этапа, но занимает дополнительный слот — придётся выбирать между ним, мегафоном или кнопкой ядерного взрыва.

Несмотря на улучшения, CloverPit всё ещё уступает по глубине более проработанным рогаликам вроде Balatro или Ball X Pit. Как отмечал Робин Валентайн в октябре, после десяти часов игры большинство стратегий становятся очевидны, и желание продолжать испытания пропадает. Тем не менее, для проекта за девять долларов (а сейчас и вовсе со скидкой 10% до 26 ноября) это вполне честное соотношение цены и контента.

CloverPit может и не претендует на бесконечную реиграбельность, но миллион проданных копий ясно показывает: у этого зловещего однорукого бандита всё ещё хватает шарма, чтобы заманить игроков в свой адский подвал.