CloverPit пробивает миллион копий: роуглайт-хоррор о долговой ловушке получил крупное обновление

Удивительный гибрид роуглайта, хоррора и симулятора слот-машины CloverPit продолжает набирать обороты. Разработчики объявили о выпуске обновления версии 1.2, которое добавляет режим высокой сложности, улучшает интерфейс и вносит ряд балансных изменений, делая игру еще более напряжённой и непредсказуемой.

Одновременно студия поделилась внушительным достижением — игра продалась тиражом более 1 миллиона копий. Добиться этого результат удалось менее чем за два месяца с момента релиза в Steam, состоявшегося 26 сентября. У CloverPit уже сложилась преданная аудитория: рейтинг одобрения в сервисе составляет 89% положительных отзывов. До 26 ноября проект можно приобрести со скидкой 10%, а также опробовать бесплатную демоверсию.

В центре сюжета — персонаж, оказавшийся в ловушке, созданной собственными руками. Игрок заперт в ржавой камере, где сталкивается с таинственной слот-машиной и банкоматом. Каждое вращение — риск, ведь по окончании раунда нужно выплатить накопленный долг, иначе герой буквально провалится в долговую яму.