Хоррор-рогалик CloverPit появится на мобильных устройствах 17 декабря

Издатель Future Friends Games и студия Panik Arcade объявили о мобильном релизе рогалика-хоррора CloverPit. Игра появится в App Store для iOS и Google Play для Android 17 декабря по цене $4.99 / €5.99 / £4.99.

Изначально CloverPit вышла на PC через Steam 26 сентября, а 20 ноября дебютировала на Xbox Series, Xbox One и в Microsoft Store для PC, войдя в подписку Game Pass. За первые десять недель на PC было продано более миллиона копий, а на Xbox игра вошла в топ-20 самых популярных проектов Game Pass.

CloverPit сочетает элементы карточного рогалика с напряжённой психологической атмосферой. Игрок оказывается запертым в аду собственного создания — в ржавой камере с игровым автоматом и банкоматом. Каждый раунд нужно расплачиваться с похитителем, иначе грозит падение в бездну. Игроки манипулируют автоматом, используют призы и амулеты для запуска мощных комбинаций и пробуют сломать правила игры, чтобы достичь свободы.