Инди-хоррор CloverPit разошелся тиражом в 750 тысяч копий за две недели

Инди-хоррор CloverPit, посвященный игре на слот-машине, продолжает демонстрировать отличные результаты продаж. Разработчики из студии Panik Arcade сообщили, что всего за 2 недели с момента релиза было продано более 750 тысяч копий игры.

Создатели, а над проектом работало всего 2 человека, отметили, что все еще не могут поверить в такой успех и очень благодарны игрокам за поддержку. CloverPit вышла в Steam 26 сентября 2025 года и быстро набрала популярность. Игра представляет собой хоррор-рогалик, в котором главный герой заперт в камере со слот-машиной и должен зарабатывать деньги, чтобы погасить долги и избежать падения в ад.

Проект достиг нескольких значительных вех по продажам: 100 тысяч копий было продано за первые сутки, 300 тысяч — за 4 дня, а отметку в полмиллиона игра преодолела за 8 дней. CloverPit получила в Steam крайне положительные отзывы от игроков.