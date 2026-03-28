Состоялся релиз шутера Clownfield 6 о войне человечества и искусственного интеллекта

Независимая студия RIVERSIDE SPORTS выпустила новый многопользовательский шутер от 1 лица под названием Clownfield 6. Игра уже доступна на платформе Steam. Проект предлагает игрокам погрузиться в конфликт 2028 года, когда глобальный дефицит оборудования привел к восстанию искусственного интеллекта против человечества.

Сюжет разворачивается на территории Соединенных Штатов Америки, а главной горячей точкой выступает город Нью-Йорк. Игрокам предстоит выбрать сторону конфликта в противостоянии между людьми и машинами. Разработчики подготовили разнообразные локации для сражений, среди которых присутствуют городские улицы и пригородные зоны. Игра ориентирована на многопользовательские баталии с участием 2 команд, но пользователи также могут играть в полностью автономном режиме против ботов. Весь прогресс, включая разблокировку оружия и настройку снаряжения, сохраняется независимо от выбранного формата игры.

В Clownfield 6 реализованы система подбора игроков и браузер серверов для создания пользовательских матчей. Создатели отмечают наличие транспортных средств на некоторых картах и динамичные перестрелки. Проект включает текстовый и голосовой чаты для координации действий в команде. Интересной деталью является то, что авторы использовали генеративный искусственный интеллект для создания рекламных материалов и фоновых изображений, но в самом игровом процессе нейросети не задействованы.

Помимо базовой версии, студия планирует выпустить дополнительные материалы. В продажу поступят косметический набор Clownfield Premium и боевой пропуск ClownPass, которые не влияют на игровой баланс и предлагают исключительно визуальные улучшения. До 4 апреля 2026 года базовое издание продается со скидкой 20 процентов по цене 100 рублей. Патч 1 дня ожидается в течение 24 часов после релиза для исправления основных ошибок. Для запуска на минимальных настройках потребуется система с 4 гигабайтами оперативной памяти и процессором на 4 ядра, а на жестком диске необходимо освободить 4 гигабайта свободного места.