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Clowntown январь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Логические, Платформер, От первого лица, Юмор, Кооператив
8.7 3 оценки

Клоуны, хаос и предательство друзей - Clowntown получила новый трейлер и бесплатную демоверсию

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Разработчики представили новый геймплейный трейлер Clowntown — безумной кооперативной игры для компании от двух до восьми человек, в которой предстоит проходить разнообразные мини-игры, решать головоломки и устраивать настоящий хаос. Релиз запланирован на январь 2027 года, а бесплатная демоверсия уже доступна в Steam.

Главная особенность Clowntown заключается в необычном подходе к мини-играм. Разработчики обещают постоянно меняющиеся испытания, в которых привычные правила могут неожиданно перевернуться с ног на голову. Причем, по словам авторов, здесь не столько игроки проходят мини-игры, сколько мини-игры испытывают самих участников.

Для победы потребуется сотрудничать с друзьями, решать динамичные головоломки и преодолевать разнообразные препятствия. Однако никто не запрещает саботировать действия товарищей, превращая совместное приключение в череду забавных конфликтов и непредсказуемых ситуаций.

Новый трейлер демонстрирует хаотичные многопользовательские испытания, необычные игровые механики и атмосферу абсурдного клоунского представления, где смех легко сменяется криками отчаяния.

ПК 1 Трейлеры 1
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