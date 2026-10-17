Клоуны, хаос и предательство друзей - Clowntown получила новый трейлер и бесплатную демоверсию

Разработчики представили новый геймплейный трейлер Clowntown — безумной кооперативной игры для компании от двух до восьми человек, в которой предстоит проходить разнообразные мини-игры, решать головоломки и устраивать настоящий хаос. Релиз запланирован на январь 2027 года, а бесплатная демоверсия уже доступна в Steam.

Главная особенность Clowntown заключается в необычном подходе к мини-играм. Разработчики обещают постоянно меняющиеся испытания, в которых привычные правила могут неожиданно перевернуться с ног на голову. Причем, по словам авторов, здесь не столько игроки проходят мини-игры, сколько мини-игры испытывают самих участников.

Для победы потребуется сотрудничать с друзьями, решать динамичные головоломки и преодолевать разнообразные препятствия. Однако никто не запрещает саботировать действия товарищей, превращая совместное приключение в череду забавных конфликтов и непредсказуемых ситуаций.

Новый трейлер демонстрирует хаотичные многопользовательские испытания, необычные игровые механики и атмосферу абсурдного клоунского представления, где смех легко сменяется криками отчаяния.