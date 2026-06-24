Clutch покажут в деле уже 25 июня: авторы Forza Horizon раскроют детали гонок, ограблений и подпольной жизни Ривьеры

Студия Maverick Games объявила о проведении специальной трансляции Clutch: Deep-Dive, которая состоится 25 июня. В ходе эфира разработчики впервые подробно продемонстрируют игровой процесс своей амбициозной гоночной игры с открытым миром и расскажут о ключевых механиках проекта.

Ведущими трансляции станут креативный директор Майк Браун, ранее работавший над серией Forza Horizon, и сооснователь студии Бен Пенроуз. Авторы обещают раскрыть новые подробности о сюжете, персонажах, профессиональном чемпионате R1K, подпольной культуре уличных гонок и системе ограблений, которая станет одной из важных особенностей игры.

Clutch расскажет историю гонщика по имени Тео, который днём живёт по правилам, а ночью погружается в мир нелегальных заездов и рискованных операций. События развернутся в регионе Ривьера с разнообразными локациями — от горных серпантинов до прибрежных трасс и портовых районов.

Особый интерес вызывает система Midnight Collective. Репутация игрока будет формироваться в реальном времени в зависимости от принятых решений и действий на улицах города, что должно сделать развитие карьеры более персонализированным.

Судя по первым материалам, Clutch стремится объединить зрелищные гонки в духе Forza Horizon с полноценным сюжетным приключением. Предстоящая трансляция станет первой возможностью увидеть, насколько успешно разработчикам удалось реализовать эту концепцию. Релиз игры запланирован на весну 2027 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.