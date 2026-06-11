Это как Forza Horizon и NFS, но больше и лучше! Оцениваем детали геймплея гоночной аркады Clutch

Еще совсем недавно мы делились интригующими анонсом совершенно новой гоночной игры от выходцев из команды Forza Horizon. И вот студия Maverick Games показала большой кусок живого геймплея и не стала скупиться на подробности своего масштабного детища под названием Clutch.

В центре внимания геймеров — колоссальный рывок в детализации и кинематографичности. Британская студия заявляет, что хочет сделать Clutch не просто гоночным симулятором, а по-настоящему захватывающим голливудским блокбастером, в котором вы будете непосредственным водителем. В сюжетной кампании окажутся перспективные брат и сестра — Тео и Касс, балансирующие между двумя мирами: пафосными профессиональными кольцевыми чемпионатами лиги R1K и нелегальным, грязным миром стритрейсинга от банды Midnight Collective. И самое приятное — огромную сюжетную арку кампании с кражами, бандитами и перестрелками можно будет полностью пройти в кооперативе на двоих человек!

Студия ушла с головой в движок Unreal Engine 5, создав кастомную физику. Журналисты портала PCGamer, которым дали пощупать билд игры за кулисами SGF, восторженно отмечают: несмотря на то, что это бета, игра работает идеально плавно и "не страдает подвисаниями, так характерными для любых других игр с открытым миром на UE5".

Открытый мир Clutch воссоздаст потрясающую Французскую Ривьеру , но жемчужиной локации станет скрупулезно смоделированный в масштабе почти 1:1 культовый элитный район Монако.

Интересные особенности Clutch из превью:

На релизе заявлено 150 скрупулезно воссозданных автомобилей. Как и в легендарных NFS Underground, тюнинг-кастомизация будет ультимативной. А главная инновация: теперь игроки смогут буквально пешком выходить из машин, свободно гуляя по тюнинг-шоурумам или сборищам игроков на «сходках».

Система легальных гонок прерывается экшеном — игроки смогут ставить на автомобили шпионские гаджеты. Гвоздь программы — встроенный гарпун с честной физикой. Его функционал позволит геймеру эффектно переворачивать полицейские джипы во время преследования, цепляться к летящим вертолетам ради киношных побегов на высоте (как в Форсаже), или проходить тяжелые 90-градусные крутые улочки Лазурного берега с сумасшедшими дрифтами-крюками.

Массовые сессии открытого мира рассчитаны на лобби до 16 стритрейсеров. Для любителей сетевого фана заявлен эксклюзивный онлайн PvPvE-режим ограблений: игроки будут соревноваться, пытаясь стащить вещи в точках на карте и мешать конкурентам, параллельно спасаясь от разъяренной и умной системы полиции на хвосте. А по мере активности будут открываться все лучшие автомобили для побега.

Исследователей карты обрадуют заимствованные, но проверенные годами в серии Forza, форматы открытого мира со скоростными радарами , рекордными прыжками с трамплинов и сотнями предметов коллекционирования вдали от Монако.

Судя по всему это долгожданная смесь сурового аркадного хаоса Burnout, сюжетных полицейских страстей Need for Speed и безупречной красивой "физической рутины" от Horizon. Релиз Clutch заявлен на следующий год на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.