"Король умер, да здравствует король?" - игроки разделились после первого показа Clutch , сравнивая её с Need for Speed

После первого показа новой гоночной игры Clutch от студии Maverick Games, основанной бывшими разработчиками Playground Games, в сообществе развернулась активная дискуссия о потенциальном статусе проекта как духовного наследника классических частей Need for Speed.
Игру описывают как кинематографичный open-world гоночный экшен, сочетающий уличные гонки, профессиональные заезды и сюжетную кампанию. По данным первых превью, проект ориентируется на смесь аркадного вождения, полицейских погонь и прогрессии через репутацию в мире нелегальных гонок.
В обсуждениях игроки проводят параллели с Need for Speed, особенно эпохи Underground и Most Wanted. Часть аудитории называет Clutch «тем самым возвращением аркадных гонок, которого не хватает жанру», отмечая потенциал игры как замены ослабевшей серии NFS.
Однако реакция не однозначная. В популярных обсуждениях на Reddit пользователи отмечают, что:
игра выглядит «очень похоже на Forza Horizon
пока не видно уникальных механик
и проекту нужно показать реальный геймплей, а не только трейлер
Отдельно критикуется и название Clutch — часть игроков считает его слишком общим и плохо гуглящимся, что уже стало предметом шуток в сообществе.
При этом есть и более позитивная реакция: часть игроков считает, что жанр аркадных гонок давно нуждается в новом крупном проекте, и воспринимает Clutch как потенциального конкурента Forza Horizon 6 и других современных open-world гонок.
На данный момент Clutch остаётся проектом с высоким интересом и не менее высоким уровнем скепсиса, а главный вопрос сообщества — сможет ли игра выйти за рамки «ещё одной Forza-подобной гонки» и сформировать собственную идентичность.
>кушоют игры серии Форцы без нововведений
>бывшие разрабы Форцы, неожиданно (нет) делают свою Форцу
>сетуют что не видно уникальных механик 😂😂😂
Если в описании игры есть триггерная фраза "духовный наследник", то игра лютейший кал, проходить мимо. Народная примета.
Просто смесь нфс и форза, ничего такого вау нет. Конкуренты такие, а эти конкуренты иногда проваливаются.
Это как взять ETS2, а другие конкуренты сколько не пытайся переплюнуть его, так и не могут.
Может это ренессанс гонок, жанра на который большинству пофиг уже лет 15? А теперь после форзы, как попрет.