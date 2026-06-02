"Король умер, да здравствует король?" - игроки разделились после первого показа Clutch , сравнивая её с Need for Speed

После первого показа новой гоночной игры Clutch от студии Maverick Games, основанной бывшими разработчиками Playground Games, в сообществе развернулась активная дискуссия о потенциальном статусе проекта как духовного наследника классических частей Need for Speed.

Игру описывают как кинематографичный open-world гоночный экшен, сочетающий уличные гонки, профессиональные заезды и сюжетную кампанию. По данным первых превью, проект ориентируется на смесь аркадного вождения, полицейских погонь и прогрессии через репутацию в мире нелегальных гонок.

В обсуждениях игроки проводят параллели с Need for Speed, особенно эпохи Underground и Most Wanted. Часть аудитории называет Clutch «тем самым возвращением аркадных гонок, которого не хватает жанру», отмечая потенциал игры как замены ослабевшей серии NFS.

Однако реакция не однозначная. В популярных обсуждениях на Reddit пользователи отмечают, что:

игра выглядит «очень похоже на Forza Horizon

пока не видно уникальных механик

и проекту нужно показать реальный геймплей, а не только трейлер

Отдельно критикуется и название Clutch — часть игроков считает его слишком общим и плохо гуглящимся, что уже стало предметом шуток в сообществе.

При этом есть и более позитивная реакция: часть игроков считает, что жанр аркадных гонок давно нуждается в новом крупном проекте, и воспринимает Clutch как потенциального конкурента Forza Horizon 6 и других современных open-world гонок.

На данный момент Clutch остаётся проектом с высоким интересом и не менее высоким уровнем скепсиса, а главный вопрос сообщества — сможет ли игра выйти за рамки «ещё одной Forza-подобной гонки» и сформировать собственную идентичность.