Первые кадры новой гоночной игры от авторов Forza Horizon показывают детализированные авто и Францию

Буквально неделю назад мы рассказывали о загадочном обратном отсчете и готовящемся анонсе от выходцев из команды авторов Forza Horizon. Сегодня разработчики из Maverick Games готовы официально представить свою новую гоночную игру. В преддверии презентации они активно дразнят аудиторию первыми зрелищными скриншотами, на которых красуются невероятно детализированные автомобили на фоне живописных пейзажей.

Студия Maverick Games была основана бывшим креативным директором Forza Horizon 5 Майком Брауном, который забрал с собой часть ключевых ветеранов из Playground Games. Их дебютный проект позиционируется как крупнобюджетный гоночный тайтл с открытым миром. Ключевой особенностью игры станет нетипичный для жанра сильный акцент на глубокую сюжетную линию, а местом действия была выбрана Французская Ривьера - Лазурный берег. В официальном аккаунте студия подогрела ожидания фанатов коротким сообщением: «Вы ждали 10 дней. Для нас же прошло больше трех лет».

Серьезность сюжетных амбиций подтверждает выбор ведущего сценариста. Над историей для новой гоночной франшизы трудится Джейми Бриттейн — британский шоураннер, прославившийся благодаря популярному телесериалу «Молокососы». Ранее от финансирования и издания игры по неназванным причинам отказалась компания Amazon, однако разработчикам удалось найти новых партнеров и довести проект до финишной прямой.

Долго ждать не придется. Ожидается, что первый полноценный трейлер с демонстрацией игрового процесса и раскрытием названия будет представлен уже сегодня, в 14:00 по московскому времени, а сама игра станет одним из анонсов на State of Play сегодня ночью.