Создатели гонки Clutch не стремятся "убить" Forza Horizon, а хотят улучшить некоторые её слабые стороны

В интервью изданию The Game Business креативный директор Майк Браун затронул тему, которую можно назвать «слоном в комнате» в контексте Clutch: связь проекта с серией от Playground Games. Разработчик пояснил, что игра не пытается «убить» Forza Horizon, а скорее фокусируется на аспектах, которые можно считать слабыми сторонами серии для Xbox.

Clutch позиционируется как игра с открытым миром и упором на вождение, что автоматически ставит её в положение прямого конкурента знаменитой серии от Playground Games. Сам Браун был креативным директором Forza Horizon 5, поэтому параллели напрашиваются сами собой, однако он поспешил прокомментировать возможные разговоры о соперничестве.

Браун признал, что определённые сходства, безусловно, есть и сравнения двух игр неизбежны, но проект Clutch изначально не задумывался как «убийца Forza Horizon»; он начинался как нечто иное — и, в некоторых отношениях, более совершенное.

Разумеется, в нашей игре есть схожие элементы геймплея: вы по-прежнему управляете красивыми автомобилями в потрясающих локациях, но Forza никогда особо не фокусировалась на персонажах или сюжете.



Исторически это было слабым местом серии, хотя игроки любят такие вещи. Я считаю, что внедрение этого элемента в жанр — причём таким образом, как этого (на удивление) раньше особо не делали (по крайней мере, в последнее время и уж точно не на высоком уровне) — обладает огромным потенциалом привлекательности.

Clutch не ищет прямого противостояния с Forza Horizon; вместо этого игра стремится предложить альтернативу, улучшающую некоторые аспекты серии Playground Games, которые исторически считались её слабыми сторонами. Тот факт, что часть команды Maverick Games пришла именно из этой британской студии Xbox, ставит проект в интересное положение, ведь эти разработчики знают жанр изнутри.

Мы не настолько наивны, чтобы заявлять о намерении уничтожить Forza Horizon. Любой разработчик игр, пытающийся сместить с пьедестала лидера рынка, идет на огромный риск. Если бы мы решили сменить жанр и объявили: "Мы разгромим Call of Duty", никто не стал бы это финансировать, поскольку такой шаг был бы глупостью.

Релиз Clutch запланирован на весну 2027 года.