Сюжетная гонка с голливудским размахом: показан геймплейный трейлер CLUTCH от создателей Forza Horizon

На презентации Summer Game Fest 2026 британская студия Maverick Games, основанная ветеранами Playground Games и бывшим креативным директором Forza Horizon Майком Брауном вновь порадовала поклонников жанра. Несмотря на то что первый показ амбициозного автосимулятора CLUTCH состоялся пару дней назад, именно сегодня разработчики представили первый полноценный геймплейный трейлер и обозначили ориентировочные сроки релиза.

В отличие от фестивального беззаботного духа серии Forza Horizon, новинка обещает сделать серьезную ставку на нарратив. Как гласит официальное описание:

CLUTCH — это кинематографичная приключенческая гонка в открытом мире.

Новый ролик демонстрирует агрессивные заезды по живописным серпантинам и неоновым трассам европейского побережья. В трейлере прослеживается заявленная ранее структура с упором на нелегальные уличные гонки объединения Midnight Collective в противовес официальным элитным чемпионатам R1K. Авторы еще раз похвастались невероятной детализацией автомобилей и окружения, созданного на базе модифицированного движка Unreal Engine 5.

Запуск сюжетно-ориентированной гоночной песочницы намечен на весну 2027 года. Сразу после премьеры ролика на фестивале SGF официальные страницы CLUTCH стали доступны для ознакомления в Steam и в магазинах консолей/