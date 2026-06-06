В сервисе Steam появилась страница гоночного экшена CLUTCH от бывших разработчиков Forza Horizon

В июне 2026 года в цифровом магазине Steam была запущена официальная страница новой гоночной игры в открытом мире под названием CLUTCH. Проект разрабатывается независимой студией Maverick Games, которую возглавляет бывший творческий директор серии Forza Horizon Майк Браун.

Согласно информации на открывшейся странице, релиз проекта запланирован на 2027 год. Игра представляет собой кинематографичный гоночный экшен, события которого разворачиваются на территории Французской Ривьеры. Игровой процесс построен на сочетании легального автоспорта и нелегальной уличной культуры, где пользователям предстоит совмещать участие в официальных соревнованиях с активностью гонщиков вне закона.

Сюжетная кампания игры расскажет историю брата и сестры Тео и Кэсс Марсьяль. Главные герои оказываются втянуты в противостояние между престижной гоночной серией R1K и подпольной организацией уличных гонщиков Midnight Collective. В описании на платформе отмечается, что над сценарием проекта работает Джейми Бриттен, известный как соавтор британского подросткового телесериала Skins.

В CLUTCH планируется масштабная система индивидуальной настройки автомобилей, выходящая за рамки стандартного изменения цвета кузова или установки деталей. Разработчики делают акцент на реалистичном внешнем виде машин с детальным отображением следов износа, пыли и повреждений салона. В заездах игроки смогут применять различные технологические модификации и гаджеты под общим названием ClutchTech, включая использование крюка-кошки для прохождения крутых поворотов. Проект разрабатывается на базе графического движка Unreal Engine 5.

На странице игры в Steam указано, что проект предложит одиночный режим, мультиплеер и кросс-платформенную совместную игру. Создатели рекомендуют использовать для управления геймпады Xbox или DualSense. Поддержка русского языка на момент публикации отсутствует, игра будет доступна на 5 других языках, включая английский, французский, итальянский, немецкий и испанский. Точные системные требования для персональных компьютеров пока не раскрываются.