Встречаем новую гонку CLUTCH от создателей Forza в духе сюжетных Need for Speed на кастомном Unreal Engine 5

Только сегодня утром мы делились с вами первыми красочными скриншотами таинственного гоночного проекта от бывших разработчиков Forza Horizon. И студия сдержала обещание: сегодня Maverick Games в ходе презентации наконец-то раскрыла название и первые кадры своей дебютной игры. Встречайте — сюжетную автомобильную гонку CLUTCH.

Проект разрабатывается на собственной модифицированной версии движка Unreal Engine 5. По словам руководителя студии Майка Брауна, геймдиректора Forza Horizon 5, амбиции его новой команды поистине впечатляют. Авторы хотят достичь «такого уровня точности и проработки авто в игре, которого вы еще никогда не видели в индустрии». Браун сделал серьезное заявление, пообещав детализацию вплоть до каждого изгиба, блеска краски, фактуры износа и строчки на сидениях. Более того: машины будут "стареть" — возраст автомобиля и интенсивность вождения отразятся на модели (внешний вид изношенных старых моделей).

Если сравнивать первые кадры геймплея и детали, то CLUTCH кажется уникальной смесью лучших элементов культовых частей Need for Speed. Вот что известно из презентации на данный момент:

Игра чётко разделена на легальные турниры R1K (вековой чемпионат для элитных водителей) и незаконные гонки объединения Midnight Collective (ночная банда, ценящая острые ощущения и огромный нелегал на дорогах с полицией под неоновым светом). Этот концепт похож на устройство мира Need for Speed: Heat.

Гоночная часть будет тесно связана с развитием персонажей. В ролике присутствуют задания с перестрелками, копами-фиксерами из мира "подполья", а в один момент создатели засветили весьма странную экшен-механику из мира боевиков, похожую на "встроенный крюк-кошку" для разгона, прямо посреди заезда в открытом мире.

Обещана ультимативная настройка внешности автомобиля, как в Need for Speed: Underground. Машины станут действительно уникальными: от неоновой подсветки на авто и спойлеров, до изменения облика интерьера салона. Разработчики заявляют, что игроки смогут украсить кабину бумажными квитанциями или забытой курткой-худи на переднем пассажирском сидении, и уже начали работать над фирменными "пушистыми кубиками" на зеркало после первой же шутливой мольбы аудитории на презентации.

Разработчики сообщили, что показанный фрагмент геймплея — лишь прелюдия. Нам предстоит еще раз громко услышать о CLUTCH уже через несколько дней. Полноценный геймплейный и официальный трейлер, с участием киноактёров озвучания и презентацией сеттинга пройдет на фестивале Summer Game Fest. Игра стартует по планам авторов должна выйти уже весной 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.