Вышел новый геймплейный трейлер вертолетного ретро-экшена Cobra Strike в духе классики из девяностых

Разработчики из независимой студии somasolo представили свежий демонстрационный видеоролик своего грядущего вертолетного экшена Cobra Strike, который создается как духовный наследник и дань уважения культовой серии игр Strike из девяностых годов. Автор стремится детально воссоздать антураж эпохи шестнадцатибитных консолей, совмещая классические геймплейные фишки с современными улучшениями качества жизни для игроков на персональных компьютерах.

Главным поводом для обсуждения проекта в сообществе стал выпуск свежего геймплейного трейлера под номером 3, который наглядно демонстрирует разнообразие боевых ситуаций. Опубликованный ролик знакомит зрителей с механикой инерционного управления, заставляющей пилотов учитывать массу судна и заносы при маневрах. Видео также показывает столкновения с использованием старых и совершенно новых военных технологий, заставляя игроков внимательно следить за траекторией полета для успешного противодействия силам противника.

Игровой процесс потребует от пользователей не только меткой стрельбы, но и грамотного тактического планирования по карте. Интенсивные воздушные и наземные сражения завязаны на жестком контроле критически важных ресурсов, включая запасы топлива, прочность брони и боеприпасы вертолета. Помимо уничтожения вражеских баз, пилотам предстоит заниматься обороной союзных подразделений, конвоированием техники, эвакуацией выживших из зон боевых действий и сбором разведданных у пленных.

В распоряжение виртуальных пилотов поступит внушительный арсенал из пулеметов, ракет Hydra, Hellfire и Sidewinder для уничтожения наземных, морских и воздушных объектов. Летать предстоит на культовых моделях боевых и вспомогательных вертолетов 15-ти различных видов, среди которых заявлены Cobra, Apache, Blackhawk, Scorpion, Comanche, Chinook и другие. Полный список разработчик сообщал ранее. Каждый летательный аппарат получит уникальные технические характеристики и специализированное вооружение, что потребует индивидуального подхода к выполнению конкретных боевых задач.

На текущий момент у вертолетного экшена нет точной даты полноценного релиза, однако все желающие уже могут добавить игру в свой список ожидания в Steam. Разработчики в данный момент готовят демоверсию для более близкого ознакомления с проектом.