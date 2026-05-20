Line Games выпустила демо кооперативного хоррора CODE EXIT - AI следит за вами и учится

Line Games и корейская студия Phase 8 Studio выпустили первое демо кооперативного хоррора CODE EXIT. Опробовать игру можно бесплатно в Steam и Epic Games Store с 19 мая . Заодно разработчики привезут билд на выставку PlayX4 в Корее — с 21 по 24 мая там можно будет поиграть лично и дать обратную связь.

Сюжет укладывается в одно предложение: город Пантеон захвачен взбесившимся AI по имени Минерва, и группа расследования «Гермес» отправляется внутрь, чтобы восстановить систему и заодно выяснить, что пошло не так. Играть можно одному или в команде до четырёх человек.

Главная фишка — Минерва учится. AI запоминает, где игроки прячутся, какие маршруты выбирают и как действуют, и меняет поведение в ответ. Разработчики обещают, что игра не давит на скримерах — ставка на медленно нарастающее психологическое давление и взаимозависимые задачи внутри команды. Проще говоря: если напарник ошибся, плохо станет всем.

Демо включает первый уровень-стадию. Этого хватит, чтобы понять, заходит ли вам местная формула: смесь кооператива, хоррора и тактической беготни в темноте.

Line Games планирует собрать отзывы с демо и выставки, допилить игру и выпустить ранний доступ в первом квартале 2027 года. Полноценный релиз позже — пока без даты.