Авторы Code RAPID показали новый трейлер геймплея

Разработчики Code RAPID опубликовали новый геймплейный трейлер, посвятив его исследованию мира, динамичным сражениям и глубокой системе настройки боевых машин. Одновременно стало известно, что в Steam уже появилась демоверсия игры, позволяющая ознакомиться с основными механиками проекта.

События Code RAPID разворачиваются на далекой планете Ондарея, где спустя долгое время после гибели цивилизации продолжают действовать автономные боевые машины. Игрокам предстоит исследовать разрушенные города, занесенные снегом военные базы и заброшенные промышленные комплексы, постепенно раскрывая причины катастрофы, превратившей мир в пустошь, населенную беспилотными механизмами.

В основе игрового процесса лежат стремительные сражения с высокой мобильностью. Главный герой управляет боевой машиной класса Knight, способной совершать длинные прыжки, ускоряться с помощью реактивных двигателей и комбинировать атаки в эффектные серии. Разработчики обещают, что успех в бою будет зависеть от точного расчета времени, правильного выбора дистанции и умелого использования всех доступных возможностей.

Еще одной важной особенностью проекта станет гибкая система кастомизации. Игроки смогут самостоятельно собирать своего Knight, меняя корпус, вооружение и различные модули. Каждая деталь влияет не только на характеристики, но и на стиль ведения боя, позволяя создавать уникальные сборки под конкретные миссии или собственные предпочтения.

Дата полноценного релиза Code RAPID пока не объявлена, однако все желающие уже могут опробовать игру благодаря бесплатной демоверсии, доступной в Steam.