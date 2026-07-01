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Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Постапокалипсис, Аниме
6 109 оценок

Bandai Namco анонсировала сюжетное дополнение "Mask of Idris" для CODE VEIN II

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Компания Bandai Namco анонсировала сюжетное дополнение "Mask of Idris" для CODE VEIN II. Это не просто очередной контент, а полноценное приключение, которое перенесет игроков за пределы привычного мира - туда, где сталкиваются временные линии и исчезают целые вселенные.

Новое дополнение предлагает совершенно самостоятельную историю, в центре которой находится "Покинутый мир" (Forsaken World). Эта загадочная локация была сформирована из обломков бесчисленных разрушенных временных потоков и эмоций ушедших цивилизаций. В центре этого мира бушует гигантский водоворот чувств, который уже начинает просачиваться в реальность, угрожая существованию всего сущего. Игрокам предстоит исследовать это негостеприимное пространство, полное как опасностей, так и фрагментов забытой истории.

Чтобы противостоять надвигающейся угрозе, главный герой обретет новых могущественных союзников, каждый из которых хранит свои тайны:

  • Лив Вода (Liv Voda) - бывшая хранительница Временного Разлома, отказавшаяся от своей миссии много лет назад. Она вернется, чтобы помочь, но ее вспыльчивый и воинственный характер, а также способность менять облик в моменты сильных эмоций делают ее непредсказуемым товарищем. Именно она станет ключом к пониманию происходящего.
  • Лу МагМелл (Lou MagMell) - загадочный ревенант, встреченный в Покинутом мире. Она отчаянно пытается остановить его расширение и предупреждает протагониста о грядущей катастрофе. Однако ее истинные мотивы и связь с этим искаженным пространством пока остаются загадкой, что добавляет сюжету эмоциональной глубины.

Доступ к дополнению будет открыт только опытным игрокам: потребуется достичь концовки "Luna Fraterna" и продвинуться по квесту "Просьба Валентина".

Кроме того, разработчики порадуют фанатов бесплатным обновлением версии 2.0.0. Оно добавит новый контент, связанный с исследованиями мира после прохождения основной игры, а также возможность проводить время с напарниками в новом формате. Подробности обещают раскрыть позже.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Конечно, здравое речение ( нет ) выпустит длс для провальной игры…

3
Кей Овальд

Очередной ранний доступ вместо релиза.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Для первой части тоже был контент