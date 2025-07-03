Bandai Namco показала трейлер с новыми геймплейными кадрами Code Vein 2

В рамках презентации от издательства Bandai Namco, которая прошла вечером 2 июля, компания показала трейлер с новыми геймплейными кадрами предстоящей Code Vein 2.

В центре сюжета сиквела окажется безымянный охотник, которому предстоит сражаться с чудовищами, известными как ужасы. Ранее эта раса бессмертных фигурировала в первой части истории. Вместе с девушкой по имени Лу герой отправляется в путешествие на сто лет в прошлое, чтобы попытаться предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Code Vein 2 выйдет в 2026 году на PC,PS5 и Xbox Series X/S. Известно, что игра получит текстовую локализацию на русский язык.