Bandai Namco выпустила геймплейный трейлер Code Vein 2; демоверсия редактора персонажей выйдет в январе 2026 года

Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер своей грядущей экшен-RPG Code Vein 2, подробно описывающий основные компоненты геймплея в течение восьми минут.
Разработчик также объявил, что бесплатная демоверсия редактора персонажей будет доступна 23 января 2026 года, что позволит игрокам поэкспериментировать перед запуском игры.
Code Vein 2 развивает фирменные боевые системы своей предшественницы, основанные на взаимодействии с партнёрами, и систему Кровавого Кодекса, одновременно вводя новые механики. К вернувшимся одноручным мечам, штыкам, алебардам и большим молотам добавились два типа оружия: рунные клинки и парные мечи. Новая система «Тюрьма» усиливает атаки, высасывающие кровь, расширенными способностями.
Code Vein 2 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 30 января 2026 года.
Надеюсь 2 не будет такой же парашей,как 1 часть.Пускай хотя бы боссов сделают под соло бой,а не с ботом без которого пройти в соло анрил просто.И это уже будет праздник.Ещё бы и прокачку нормальную сделать и левел-дизайн и было бы даже играбельно.Хотя там и боёвку надо улучшать.)Короче,Бандаи по максимуму обосрались без Мастера.
Хз, блевотные цвета, стиль анимешки - всё как-то дёшево выглядит, очень напоминает Khazan, там тоже душная, скучнейшая злупа. Не жду. В первую часть играл, ибо подогнали ключ и было с кем играть, но игра не зацепила никак - просто второсортная х*йня. Для фанатов аниме и другой з*лупы.
Ну нет.Казан очень топовый соулс-слэшер.Лично для меня это лучшая боёвка в соулсах на данный момент.Очень годная игра,жаль не хайпанувшая должным образом.Мастеру у этих корейцев поучиться бы не помешало.А-то как Секиро выпустил более ни во что дельное не смог.
Не чел, ты просто мало прошёл соулс лайков, я прошёл все и Khazan на 10 часу бросил ну душнятина не о чём, 3 вида оружий, ну и бред, шмотки все тоже х*йня кроме как Deluxe шмоток и нету нормальных, крч я думаю ты просто не видел годные сосало-слешеры, самый топовый это Black Myth Wukong
Ага демоверсия редактора дают опробовать перед запуском , но саму игру нет , понятно тут что-то не чисто !
Так всегда было, Dragon Dogma 2, Saints Row 2022, да много где такое ну вот эти два примера сразу приходят на ум. Но игра Кал будет 100% как и первая часть. Я вообще удивлён, что все в первой части прошли на самые лучшие концовки а на худшие только единицы, из-за этого самые редкие очивки в стиме это концовки по типу Наследник и другие плохие концовки, хотя по факту они дожны быть дефолтными. Но видимо аудитория женская и розовая, и фанатам геншина нужна только добрая поняшная концовка.
Тоже играл в 1 часть и то была по большой скидке в Стиме , прошел не особо что-то зацепила игра , так пройти на разок можно, но за игру просят 5к и не дают даже опробовать демку перед релизом, но дают редактор пощупать довольно странное решение, на ум и пришли сразу эти игры которые ты назвал , потому что оптимизация и много проблем у них было . Так что нет спасибо первой части хватило.
Демку обычно дают попробовать по крайней мере заметил недавно такую тенденцию уже после релиза. Но по моему большому опыту в таком жанре как сосалик и ему подобных CV очень слабая. И редактор по созданию своей Waifu игру не как не спасёт. Я лично в игры играю ради геймплея зрелищного и сюжета. А не ради т*пой кастомизация, она скорее как бонус, просто есть и хорошо. А так лучше уже пусть сделали бы гг которого сменить нельзя но сделали бы боёвку офигенную, сюжета бы навернули и локи бы сделали менее всратые а то по трейлеру локи ну прям туфта.