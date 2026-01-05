Bandai Namco выпустила геймплейный трейлер Code Vein 2; демоверсия редактора персонажей выйдет в январе 2026 года

Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер своей грядущей экшен-RPG Code Vein 2, подробно описывающий основные компоненты геймплея в течение восьми минут.

Разработчик также объявил, что бесплатная демоверсия редактора персонажей будет доступна 23 января 2026 года, что позволит игрокам поэкспериментировать перед запуском игры.

Code Vein 2 развивает фирменные боевые системы своей предшественницы, основанные на взаимодействии с партнёрами, и систему Кровавого Кодекса, одновременно вводя новые механики. К вернувшимся одноручным мечам, штыкам, алебардам и большим молотам добавились два типа оружия: рунные клинки и парные мечи. Новая система «Тюрьма» усиливает атаки, высасывающие кровь, расширенными способностями.

Code Vein 2 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 30 января 2026 года.