Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
6.6 69 оценок

Bandai Namco выпустила трейлер горячих источников в Code Vein 2, сочетающий игровые кадры с реальными

Bandai Namco Entertainment выпустила новый трейлер долгожданной экшен-JRPG Code Vein 2, раскрывающий одну из ключевых локаций предстоящей игры - горячие источники Revenant Springs. Ролик, сочетающий игровой геймплей и реальные кадры, представляет эту зону как место для отдыха, восстановления и вдохновения.

В отличие от мрачных и опасных уголков постапокалиптического мира, горячие источники представлены как безопасная гавань, где игроки могут провести время со своими спутниками, отдохнуть и почерпнуть идеи для создания новых предметов. Локация подчеркивает новую для серии динамику - акцент на периодах затишья и социальном взаимодействии между миссиями.

Выход Code Vein 2 запланирован на 30 января 2026 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Игра продолжит историю о Ревенантах - вампироподобных существах, сражающихся за выживание в разрушенном мире.

Комментарии:  1
ant 36436
Локация подчеркивает новую для серии динамику

Локация подчёркивает что она такая же как первой части. Бесполезная часть хаба, вольностей игра не может себе позволить, уже не знают как пиарить своих длиношееев.

