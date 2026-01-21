Bandai Namco выпустила трейлер горячих источников в Code Vein 2, сочетающий игровые кадры с реальными

Bandai Namco Entertainment выпустила новый трейлер долгожданной экшен-JRPG Code Vein 2, раскрывающий одну из ключевых локаций предстоящей игры - горячие источники Revenant Springs. Ролик, сочетающий игровой геймплей и реальные кадры, представляет эту зону как место для отдыха, восстановления и вдохновения.

В отличие от мрачных и опасных уголков постапокалиптического мира, горячие источники представлены как безопасная гавань, где игроки могут провести время со своими спутниками, отдохнуть и почерпнуть идеи для создания новых предметов. Локация подчеркивает новую для серии динамику - акцент на периодах затишья и социальном взаимодействии между миссиями.

Выход Code Vein 2 запланирован на 30 января 2026 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Игра продолжит историю о Ревенантах - вампироподобных существах, сражающихся за выживание в разрушенном мире.