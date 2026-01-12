Code Vein 2 без генеративного ИИ: Bandai Namco делает ставку на драму, стиль и цельный мир

Code Vein 2 уже на подходе и позиционируется как не просто механическое продолжение, а полноценная перезагрузка аниме-RPG от Bandai Namco. Игра сохраняет ключевые элементы оригинала, но переносит их в новый мир и сюжет, делая больший акцент на драматичное повествование и характеры персонажей. В интервью PCGamesN продюсер проекта Кейта Иизука рассказал о философии разработки и объяснил, почему команда сознательно отказалась от использования генеративного ИИ.

По словам Иизуки, разработчики хотели сделать Code Vein 2 «более драматичной и масштабной», усилив экшен-сцены и темп сражений. Сиквел ощущается знакомым поклонникам первой части, но предлагает больше оружия, разнообразие компаньонов и увеличенный размах локаций. Основная история по продолжительности сопоставима с оригиналом, однако мир стал заметно более цельным и живым, напоминая полноценное пространство, а не набор отдельных уровней. При этом кооперативного режима в игре не будет — ставку сделали на развитую систему спутников для одиночного прохождения.

Хотя Code Vein 2 часто называют soulslike, сам Иизука предпочитает термин «драматическая исследовательская экшен-RPG». Он признаёт влияние Demon's Souls и Dark Souls, но подчёркивает, что ключевой задачей проекта остаётся создание уникального эмоционального опыта, где сложность служит не самоцелью, а инструментом усиления истории и ощущения прогресса.

Отдельно продюсер прокомментировал тему генеративного ИИ, подчеркнув, что такие инструменты не использовались вовсе. По его словам, команда ценит художественный стиль, визуальную целостность и внутреннюю логику мира, которые могут быть достигнуты только при полном творческом контроле. Именно это, по мнению Bandai Namco, позволяет создать законченный и запоминающийся мир.

Релиз Code Vein 2 состоится 29 января.