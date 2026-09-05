Code Vein 2 получит бесплатный режим Battle Rush в обновлении 2.0 - боссы из DLC Mask of Idris ждут вас

Студия Bandai Namco анонсировала крупное бесплатное обновление для Code Vein 2, которое выйдет одновременно с первым сюжетным дополнением Mask of Idris. Релиз запланирован на 9 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК (Steam).

Главная новинка — режим Battle Rush: Trials of Remembrance. Это по сути режим «босс-раша», где игроки могут повторно сражаться с уже побеждёнными противниками из основной игры. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются: в режиме также появятся несколько боссов из платного DLC Mask of Idris. При этом разработчики предусмотрели возможность проходить эти испытания без использования инструментов и усилений из дополнения — для тех, кто ищет максимальный вызов.

Создатели описывают режим как серию последовательных испытаний, где каждое следующее сражение становится всё сложнее. За прохождение Trials of Remembrance игроки будут получать награды — в частности, более 90 новых предметов для кастомизации персонажа.

Кроме того, в обновление 2.0 войдёт режим «Эпоха гармонии» (Age of Harmony), который позволит игрокам исследовать мир вместе со своими спутниками и пережить новые эпизоды для каждого из них.

Платное дополнение Mask of Idris привносит в игру новую сюжетную кампанию с новыми квестами, типами оружия и расширенными способностями Formae. Чтобы получить доступ к контенту DLC, игрокам необходимо достичь концовки «Luna Fraterna» и выполнить побочную цепочку заданий «Просьба Валентина». Дополнение можно приобрести отдельно или в составе Deluxe и Ultimate изданий.