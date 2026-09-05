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Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Постапокалипсис, Аниме
5.9 114 оценок

Code Vein 2 получит бесплатный режим Battle Rush в обновлении 2.0 - боссы из DLC Mask of Idris ждут вас

KoRnEr KoRnEr

Студия Bandai Namco анонсировала крупное бесплатное обновление для Code Vein 2, которое выйдет одновременно с первым сюжетным дополнением Mask of Idris. Релиз запланирован на 9 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК (Steam).

Новые подробности обновления 2.0 и DLC "Маска Идриса" для Code Vein 2: сюжетный режим, испытания и аниме-шейдеры

Главная новинка — режим Battle Rush: Trials of Remembrance. Это по сути режим «босс-раша», где игроки могут повторно сражаться с уже побеждёнными противниками из основной игры. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются: в режиме также появятся несколько боссов из платного DLC Mask of Idris. При этом разработчики предусмотрели возможность проходить эти испытания без использования инструментов и усилений из дополнения — для тех, кто ищет максимальный вызов.

Создатели описывают режим как серию последовательных испытаний, где каждое следующее сражение становится всё сложнее. За прохождение Trials of Remembrance игроки будут получать награды — в частности, более 90 новых предметов для кастомизации персонажа.

Кроме того, в обновление 2.0 войдёт режим «Эпоха гармонии» (Age of Harmony), который позволит игрокам исследовать мир вместе со своими спутниками и пережить новые эпизоды для каждого из них.

Вены, кровь и сталь: как разблокировать все трофеи и достижения в Code Vein 2

Платное дополнение Mask of Idris привносит в игру новую сюжетную кампанию с новыми квестами, типами оружия и расширенными способностями Formae. Чтобы получить доступ к контенту DLC, игрокам необходимо достичь концовки «Luna Fraterna» и выполнить побочную цепочку заданий «Просьба Валентина». Дополнение можно приобрести отдельно или в составе Deluxe и Ultimate изданий.

Трейлеры 22 Обновления 5
15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
SERGIOUS LEE

А как вообще игра стоящая? Мне очень зашла игра The First Berserker Khazan. Многие говорят, что Code Vein на нее похожа

1
dimon-alfa

В этой части собираются кооператив добавлять, хотя бы как в 1?

Пользователь ВКонтакте

Его взломали уже, нет? // Александр Рыбин

Пользователь ВКонтакте

Не вижу смысла в этом дополнении, основную сюжетику прошел - Лу спас и все - игра на раз // Искатель Истин