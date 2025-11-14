Code Vein 2 представляет Ревенанта Ноа Г. Магмелла в новом трейлере

Bandai Namco выпустила новый трейлер своей предстоящей экшен-RPG Code Vein 2, в котором представлен Ноа Г. Магмелл.

Как Ревенант, погибший за справедливость, он пожертвовал своей человеческой жизнью, чтобы возродиться в качестве Ревенанта. Видео демонстрирует его боевые способности и позволяет взглянуть на новые локации.

В сиквеле появляется Луна Рапацис — сила, превращающая Ревенантов в Ужасов. Игроки управляют Охотником на Ревенантов, которому поручено переписать судьбу. Под руководством Лу, девушки, способной перемещаться во времени, им предстоит путешествовать между настоящим и прошлым. Новые персонажи — Лавиния и Джоси — сыграют ключевые роли.

Code Vein 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 30 января 2026 года.