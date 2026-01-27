Code Vein 2 вышла для обладателей Deluxe-версии и получила смешанные отзывы от игроков и критиков

Bandai Namco выпустила долгожданный сиквел Code Vein 2 для игроков, заранее приобретших Deluxe-версию. Игра, действие которой разворачивается в мире, где люди сосуществуют с бессмертными, а Луна Рапачис превращает их в чудовищных "Ужасов", уже успела получить противоречивые оценки от критиков и игроков.

Средний балл на Metacritic составляет 73 из 100 на основе 42 рецензий. Некоторые издания высоко оценили игру: Digitally Downloaded поставил максимальные 100/100, назвав ее близкой к вершинам жанра соулслайков, с увлекательным сюжетом и плавной боевой системой. IGN Benelux (75/100) отметил улучшенную боевую систему и более живой мир по сравнению с первой частью.

Однако другие рецензенты оказались менее снисходительны. Critical Hits (45/100) раскритиковал слабый сюжет, обилие кат-сцен и технические проблемы на PS5. IGN Deutschland (60/100) указал на непонимание основ сложности соулслайк-игр, а также на сырость технической реализации и непродуманный открытый мир.

Игроки также разделились во мнениях. Многие жалуются на серьезные проблемы с оптимизацией из-за UE5 - постоянные падения FPS, подвисания и нестабильную работу даже на мощном железе. Игроки отмечают, что игра "выглядит как техническая катастрофа", а стабильные 60 FPS не достигаются даже на топовых видеокартах. Среди прочих претензий - неудобная система прокачки оружия, ограниченная кастомизация брони в Ultimate-издании, а также спорная, по мнению части игроков, боевая механика, к которой нужно привыкать. Некоторые считают ценник завышенным, особенно в свете технических проблем. В данный момент у игры всего 51% положительных отзывов в Steam.



Полноценный релиз Code Vein 2 для всех состоится 30 января.