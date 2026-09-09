Для Code Vein 2 вышло масштабное обновление 2.0, в котором удалили анти-пиратскую защиту Denuvo

Компания Bandai Namco выпустила новое масштабное обновление 2.0 для вампирской RPG Code Vein 2, которое помимо улучшений геймплея, удалило из игры анти-пиратскую защиту Denuvo. Упоминание о Denuvo также пропало со страницы игры в Steam.

В обновление 2.0 вошли постигровой контент "Эпоха историй" с короткими сюжетными эпизодами для всех напарников, режим "Испытания" с возможностью повторно сражаться с боссами и обменивать награды на более 90 новых элементов кастомизации, новый играбельный напарник Йога с двуручным мечом и магическими техниками, сюжетный режим для облегчения сложности, графический фильтр Legacy, придающий персонажам аниме-стиль из первой части, улучшенный фоторежим с новыми позами, рамками и летающими объектами, а также расширенный музыкальный автомат с саундтреками из Code Vein, Code Vein 2 и God Eater. Обновление версии 2.0 уже доступно для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Code Vein 2 - это приключенческий аниме-соулслайк от Bandai Namco, вышедший в январе 2026 года, в котором игроку в роли Охотника на бессмертных предстоит спасти постапокалиптический мир от безумных монстров-ужасов, порожденных зловещей Луной Рапачис.