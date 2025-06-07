Еще один неожиданный сиквел на Summer Game Fest 2025: анонсировано продолжение хардкорного RPG-экшена Code Vein

Summer Game Fest 2025 продолжает удивлять неожиданными продолжениями: спустя всего несколько минут после анонса Mortal Shell 2, на сцене появился первый трейлер Code Vein 2 — продолжения стильного ролевого боевика от Bandai Namco, о котором долгое время не было ни слуху, ни духу.

Ролик сразу задал мрачный тон: на экране появился гигантский метеор, зависший над небом, готические интерьеры, монстры с телами как из кошмаров, и загадочный герой, на спине которого — пульсирующее сердце или нечто похожее.

Главным визуальным мотивом стал жёлтый цвет, особенно выделяющийся на фоне общей тьмы, а ключевая тема — время. Реплики вроде «Если бы время стало оружием, смог бы ты исправить грехи разрушения?» намекают на новую механику, связанную с возможностью управлять ходом времени, что может глубоко повлиять на сражения и структуру уровней. Боевая система выглядит динамичной и перегруженной эффектами — на экране мелькали акробатические атаки, воздушные комбо и использование порталов, напоминающий недавний экшен - Scarlet Nexus.

Code Vein 2 выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Страничка игры уже доступна в цифровом магазине Steam. К слову, там уже указано наличие текстовой локализации на русский язык.