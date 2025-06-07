Еще один неожиданный сиквел на Summer Game Fest 2025: анонсировано продолжение хардкорного RPG-экшена Code Vein

Summer Game Fest 2025 продолжает удивлять неожиданными продолжениями: спустя всего несколько минут после анонса Mortal Shell 2, на сцене появился первый трейлер Code Vein 2 — продолжения стильного ролевого боевика от Bandai Namco, о котором долгое время не было ни слуху, ни духу.
Ролик сразу задал мрачный тон: на экране появился гигантский метеор, зависший над небом, готические интерьеры, монстры с телами как из кошмаров, и загадочный герой, на спине которого — пульсирующее сердце или нечто похожее.
Главным визуальным мотивом стал жёлтый цвет, особенно выделяющийся на фоне общей тьмы, а ключевая тема — время. Реплики вроде «Если бы время стало оружием, смог бы ты исправить грехи разрушения?» намекают на новую механику, связанную с возможностью управлять ходом времени, что может глубоко повлиять на сражения и структуру уровней. Боевая система выглядит динамичной и перегруженной эффектами — на экране мелькали акробатические атаки, воздушные комбо и использование порталов, напоминающий недавний экшен - Scarlet Nexus.
Code Vein 2 выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Страничка игры уже доступна в цифровом магазине Steam. К слову, там уже указано наличие текстовой локализации на русский язык.
Какой же всратый дизайн персонажей. Первая часть имела приятную аниме графику, а тут как будто делали китайский хентай, но в последний момент переименовали в code vein.
Первая часть прям зашла, хороший не каноничный сосалик.
Первая часть была отличной, так что это очень неожиданный и приятный сюрприз.
фигня
Ух... и сразу вспомнилось с какими танцами с бубном запускались первый Вейн и 3 часть God Eater, Vein я кстати так и не прошёл, ибо стало лень, местами бои начали надоедать. Игра в целом неплохой была, однако на любителя, а учитывая новые тенденции, сомневаюсь, что игра будет хорошей. Плюс, учитывая то, что во времена выхода 1 Вейна игра была со своими траблами, 2 часть будет ещё хуже и тут в техническом плане и тут даже Вангой быть не надо. А вообще, если бы игра была как Scarlet Nexus в плане сюжета и геймплея, вот это было бы круто, но увы, не будет.
Помню как к первой части сезон пас за 100 рублей купил вместо 1000
Там контента на сто рублей и добавили в него
Хм, неужели игра теперь не soulslike? Персонаж быстро бьёт, атаки по площади и большое количество врагов... Слэшер? Надеюсь, а то что-то я устал от soulslike игр.
Секиро, Аи Лимит Вуконг тоже быстро бьют. В соулсах тоже есть АОЕ.
В dark souls нет нормальных AOE атак, а в elden ring боссы не дают их юзать, так как во время каста они летят к тебе, чтобы сбить его, с простыми мобами так-же. Аи Лимит даже не знаю что это, а в sekiro нету быстрого темпа сражения, мобы и боссы медленно бьют и их атаки легко читать, я из-за этого игру и дропнул. Вуконг не soulslike, игра берёт некоторын элементы из dark souls, но сложного там ничего нет.
Далеко не все. По пальцам одной руки можно пересчитать боссов, которые не дают кастовать вообще. И почти все они в длц сидят. И Маления не в их числе. Я просто проходил Колечко только кастами, поэтому исхожу из своего опыта.
Лица персонажей явно выдрали из другой игры, они явно не смотрятся на фоне 1 части.
На продолжение не похоже.
Чёт походу японские игроделы всё больше падают куда-то не туда - в продолжении Code Vein показывают девушку у которой буквально нет груди... Да и вообще со стилистикой что-то не то, как будто всё стало более игрушечным что ли, что даже непонятно один и тот же это мир или нет.
ето лоли КАРЛ. Видать показали главных или не совсем ГГ персонажей 2й части.
Ляжки у неё чет не лолевские. И как бы у неё вместо грудной клетки чернота (ещё раз, БУКВАЛЬНО нет груди, не только сисек) в середине которой какое-то жёлтое сердце. Либо это такой ходячий портал...
И кстати да, а где персонажи прошлой части, на кой тогда была нужна концовка где половина главного состава уходит в мир за Кровавой Вуалью? Ну, поживём увидим, первое впечатление от анонса не отрицательное, но где-то в районе нуля.
так толком ничего и не показали, но что хорошо помню это на сколько проработанные истории были в первой части. На своей памяти, вроде, как первая игра, где так чертовки хорошо раскрывают персонажей...Metaphor: ReFantazio в расчет не берем, так как она попозже вышла.
Вот эта ЛЯХИ у девахи