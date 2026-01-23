ЧАТ ИГРЫ
Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
6.6 70 оценок

Игроки призывают не покупать Code Vein 2 из-за выбора типов тела вместо пола и цензуры костюмов

2BLaraSex 2BLaraSex

Недавно выпущенная демо-версия редактора персонажей для предстоящей экшен-RPG Code Vein 2 вызвала бурную дискуссию в игровом сообществе. Многие фанаты оригинальной Code Vein оказались сильно разочарованы и обвинили разработчиков из Bandai Namco в введении цензуры: в оригинальной игре под юбками часто были видны трусики, что соответствовало стилю аниме-фансервиса, за который многие полюбили серию. В сиквеле же теперь под всеми юбками находятся черные шорты. Изменения коснулись даже знаменитого банного полотенца - одного из самых откровенных нарядов оригинала.

Разработчики также заменили выбор "мужского" и "женского" пола на современные "Тип тела 1" и "Тип тела 2", и ограничили настройку размера женской груди в редакторе. Игроки называют изменения "регрессивной цензурой" и связывают ее с влиянием западных рейтинговых агентств (ESRB), политикой компании и желанием угодить западным активистам. В соцсети X и Reddit появились призывы к бойкоту игры. Некоторые фанаты призывают дождаться модов или пиратских версий с исправлениями.

Комментарии:  27
TIuBo3aBpuK

О нет, соевые анимешники опять возмутились. Лучше бы они с такой же мотивацией наконец сходили в душ

23
ratte88

Терпила, иди пива бахни и не задавайся проблемами современности

23
TIuBo3aBpuK ratte88
Терпила

Если игра мне не нравится, я просто в неё не играю, а не бегу плакаться и навязывать свое исконно верное мнение в последней инстанции всем окружающим. Вроде это называется "Адекватность", а не "Терпила"

9
ratte88 TIuBo3aBpuK

Терпи, терпи, правильно. Что делать когда что-то не нравится? Выражать мнение? Нет, терпеть. Что делать, когда что-то начнут навязывать? Правильно, терпеть. Что делать когда уже домой приходят и вяжут свою идею? Правильно, терпеть. Терпеть, приспосабливаться и адаптироваться. Главное терпение.

10
Neko-Aheron

Уже вернул. Пускай сами играют в это дерьмо

17
Mei li

Смотрю, по пути Веилгварда пошли. Ну, "успехов" им тогда с продажами игры. А потом будут продавать её со скидкой, что её даже скачивать с торрента не захотят.

10
prorock

Я просто напомню, что хваленый балдурс гей, на который все массово наяривают, тоже предлагал типы тел вместо пола. Или это другое?

4
Neko-Aheron prorock

Это игра с аниме спецификой. В основном тут больше всего скандал, не и за типов тел, а цензуры сексуализации. Игра и так была нишевой, но видимо теперь она вообще никому не будет нужна

5
SexualHarassmentPanda

Это тоже самое, что в некоторых школах типо запрещали говорить мама и папа. Надо говорить родитель номер 1 и родитель номер 2

10
unshane

По телевизору и не такое скажут))

1
jackquicksilver

Странные разрабы, на двух стульях хотят усидеть. В итоге игра никому не нужна будет.

8
ant 36436

После первой части она и так мало кому нужна.

1
Bargainer

Это возмутительно

7
Truthful Zaman
связывают ее с влиянием западных рейтинговых агентств

Если они посмотрят на акционеров компании, то увидят что дело не в рейтингах, а в том, какие западные конторы заносят им деньги.

2
Авраам Линкольн
Многие фанаты оригинальной Code Vein оказались сильно разочарованы и обвинили разработчиков из Bandai Namco в введении цензуры:

Так это же япошки, чего вы хотели? У них цензура головного мозга! Они цензурят все подряд. Кстати, лидер по цензуре это КрэпКам! Вот они полностью поехавшие. Зацензурили Эшли и сексистские шутки Леона в РЕ 4, зацензурили очки эротики в Дед Райзинг Ремастере, зацензурили девушек в Онимуша 2 Ремастере и ещё куча цензуры в других играх! Как там говорят, горбатого могила исправит! А КрэпКам, Бандай Намко и другие японские компании исправит только полное банкротство!

2
AndralStormborn

Я же говорил что первая игра была лучше.

Etteri

Разработчики этой игры - тип тела 3.

