Игроки призывают не покупать Code Vein 2 из-за выбора типов тела вместо пола и цензуры костюмов

Недавно выпущенная демо-версия редактора персонажей для предстоящей экшен-RPG Code Vein 2 вызвала бурную дискуссию в игровом сообществе. Многие фанаты оригинальной Code Vein оказались сильно разочарованы и обвинили разработчиков из Bandai Namco в введении цензуры: в оригинальной игре под юбками часто были видны трусики, что соответствовало стилю аниме-фансервиса, за который многие полюбили серию. В сиквеле же теперь под всеми юбками находятся черные шорты. Изменения коснулись даже знаменитого банного полотенца - одного из самых откровенных нарядов оригинала.

Разработчики также заменили выбор "мужского" и "женского" пола на современные "Тип тела 1" и "Тип тела 2", и ограничили настройку размера женской груди в редакторе. Игроки называют изменения "регрессивной цензурой" и связывают ее с влиянием западных рейтинговых агентств (ESRB), политикой компании и желанием угодить западным активистам. В соцсети X и Reddit появились призывы к бойкоту игры. Некоторые фанаты призывают дождаться модов или пиратских версий с исправлениями.