Издательство Bandai Namco стало вновь использовать защиту Denuvo - её получит Code Vein 2

Как стало известно, у Code Vein 2 от компании Bandai Namco обновилась страница в Steam - на ней появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo.

Информация о наличии защиты в игре Bandai Namco может быть разочаровывающей для ряда пользователей: в последние годы японский издатель не использовал защиту Denuvo, но теперь вновь стал применять её - недавно ею так же была защищена Super Robot Wars Y. При этом в ближайшем будущем Bandai Namco выпустит Little Nightmares 3 и The Blood of Dawnwalker.

Code Vein 2 выйдет 30 января 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.