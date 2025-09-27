ЧАТ ИГРЫ
Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7 31 оценка

Издательство Bandai Namco стало вновь использовать защиту Denuvo - её получит Code Vein 2

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, у Code Vein 2 от компании Bandai Namco обновилась страница в Steam - на ней появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo.

Информация о наличии защиты в игре Bandai Namco может быть разочаровывающей для ряда пользователей: в последние годы японский издатель не использовал защиту Denuvo, но теперь вновь стал применять её - недавно ею так же была защищена Super Robot Wars Y. При этом в ближайшем будущем Bandai Namco выпустит Little Nightmares 3 и The Blood of Dawnwalker.

Code Vein 2 выйдет 30 января 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  9
zangx

Оу, бедные анимешники.

4
Neko-Aheron

С учетом «успешности» прошлых их игр такой исход не удивителен…

1
SonyK_2

Можно подумать что если поставят защиту "успешность" увеличится...🤨 Кто очень хочет - и с защитой купит, а кто не хочет платить - подождёт халяву, либо купит активашку.

BrightLazarus

мусор продовать надоже

yariko ookami
Не нравится ДРМо - пусть не берут. Я пока ни одной игры с этой дерьмувой не купил, да и эту игру тоже не планирую брать в ближайшее время. Так что пока держусь выбора игр без ДРМо. Впиливать защиту право разработчика. Игрок также вправе не покупать игру, если ему не нравится ДРМо и которая жрет ресурсы ПК. У меня например не так много ядер, чтоб игры с дерьнувой запускать, я и не запускаю.

Rebecca Allbrook

Не повезло адептам антиденуво 😂😂😂

Кей Овальд

Печально. Но они хотя бы игры не блокируют.

Ivan313

Ну ладно, тыщу лет на пиратках не играл. жалко что бедные не смогут познакомится с проектом и потом если понравится купить

Randpass

Что же, жаль, придется проходить на Ютубе, тому как нету желания тратить 7к