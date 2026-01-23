Kotobukiya представила фигурку Лу МагМеллу из Code Vein 2

До официального релиза игры Code Vein 2 от Bandai Namco осталось примерно неделя, и компания Kotobukiya, которая ранее создала фигурку, посвященную первой части серии RPG, анонсировала новую фигурку, посвященную персонажу Лу МагМеллу.

Фигурка уже была показана в цветном варианте, однако подробности относительно продукта пока неизвестны. На данный момент нет информации о ее размере, цене и сроках начала продаж.

События Code Vein 2 разворачиваются в будущем, где люди живут бок о бок с бессмертными... Но из-за внезапного появления Луны Рапачис бессмертные превратились в безумных монстров, называемых Ужасами. В роли охотника на бессмертных игрок вместе с Лу, девушкой, способной управлять временем, отправятся в путешествие в прошлое, чтобы не дать бессмертными превратиться в ужасающих монстров и предотвратите гибель мира.

Релиз Code Vein 2 состоится 30 января 2026 года на ПК и консолях.